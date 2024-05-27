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房東的最愛！調職工程師要租屋4年　「1要求」大票驚：別理他

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO遇到「工程師」想租房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多房東都喜歡把房子租給工程師，看到有工程師來租，難免心動想答應。就有網友表示，他遇到一個自稱北部調職中部的工程師，預計要租4年，但希望他能等一周，「等他公司申請租金補助通過才能簽約。」想問其他人有沒有碰過這個狀況？沒想到，貼文下方就有人提醒要小心，高機率是詐騙。

一名網友在「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」請問其他房東們，有沒有遇過以下狀況，「對方說他是工程師，從北部要調職來中部，預計要租4年，叫我等一周，要等他公司申請租金補助通過才能簽約。」

對方還說，公司審批時要看到租屋下架的截圖，麻煩原PO把物件下架，幫助他更快通過審查。但原PO就疑惑，畢竟連房子都沒看就說要租，可請對方先付訂金，又要他等一周，稱公司申請補助通過，就會馬上付錢，「這樣會不會很奇怪？」

貼文一出，就有過來人秒留言，「我4月遇到跟你狀況一樣，自稱緯創上班、年薪400萬，然後…一毛也沒給，浪費時間，現在都不信這些鬼話」、「我也遇過，馬上問他什麼單位？說明我會上網打電話到公司問，假房客就知難而退了？」「我也遇到，說從香港來的，講得跟真的一樣，照片也給我看了，我都要租給他了，帳號也拍給他了，最後我說要報警，他才沒多說，好險有人提醒我。」

有人則好奇，這種詐騙怎麼騙？話題引發討論，「盜用你的圖片，然後再自己上網出租詐騙別人，現在很多都盜用圖騙取，未帶看屋先（要求）匯款」、「上次看到有房東分享被租房詐騙經驗分享，要你的存款帳號，變成洗錢的帳戶，之後這個帳號會被警察凍結，然后房東就會被告。」

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關鍵字：詐騙房東工程師租房出租租屋訂金房客

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