台灣戶均人口「2.52人」再創歷史新低　小宅成房市主力產品

▲據內政部統計，截至今年4月底，全國平均每戶人口寫下2.52人的新低紀錄，傳統大家庭時代已一去不返。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

據內政部統計數據顯示，1991年全國平均每戶人口數為3.94人，之後家戶人口持續下滑，並在2009年跌破每戶平均3人關卡；截至2024年4月底，全國平均每戶人口更寫下2.52人的新低紀錄。而在主要六都中，又以台北市2.35人最少、台中市2.67人最多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，傳統大家庭時代不再，加上高房價小宅化、高齡化又喪偶，年輕人不婚不生、居住觀念改變等因素，都是造成戶均人口持續下跌的原因。倘若國內移民政策沒有大幅變動，估計未來趨勢也很難有翻轉的機會。

曾敬德指出，主要都會區中，台北市戶均人口數最少，僅2.35人，也為當地房市結構帶來變化，成為全台灣「小宅化」最先興盛的城市。

而台中市雖然是六都中戶均人口數最高的都市，但同時也是近4年戶均人口數下滑最快的主要都會區，自2020年的2.81人減少至2.67人。曾敬德認為，這種變化主要與近年來台中人口、房市結構變動有關。台中市近年交通、重大建設、科技廠話題等利多齊聚，除了新遷入人口大多是小家庭外，房價飆漲下，低總價的小宅新大樓，逐漸取代傳統三代同堂的透天厝，年輕人陸續分家，讓戶均人口數快速下滑。

曾敬德表示，高房價、建商狂蓋小宅、居住觀念轉變，三者間環環相扣。開發商因單價上揚壓縮建案空間坪數，控制總價來吸引新一代年輕購屋族；而許多年輕人不喜歡與長輩同住，小家庭化趨勢明顯，也造成對居住空間的需求下滑。估計未來的房市主力產品，仍將以小宅為主。

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