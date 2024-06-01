北市「猛鬼大樓」41年奪30命！　專家建議拆前這樣做

▲西寧國宅。（圖／翻攝Google地圖）

記者葉國吏／綜合報導

北市西寧國宅、西寧大樓，自1981年建成以來已經發生30起命案，被網路視為知名「猛鬼大樓」。不過北市府預計將在2026年拆除，但民俗專家廖大乙透露，該地過去造成多人死亡，難免聚集穢氣，建議若要讓工程順利，可以多做幾件事情。

西寧國宅歷史上，不僅發生過多起輕生案件，還有情殺、電梯故障、突發暴斃及意外墜樓等多種死亡事件，累積死亡人數至今超過30人；更詭異的是，很多墜樓致死的受害者並非當地居民，而是專程前來輕生的外地人。這些事件的頻發，靈異現象層出不窮，使西寧國宅成為都市傳說中的「鬧鬼」場所，被外界封為「猛鬼大樓」。

▲西寧國宅。（圖／翻攝Google Map）



該座大樓居民和前來探險者，都親身經驗過各種靈異現象，除了怪聲、電梯故障、閃爍的燈光及奇怪的身影外，甚至還被鬼壓床。而大樓管委會也曾嘗試加強安全措施，包括加高女兒牆和派警察來駐守，但這些全都徒勞，靈異事件依然持續發生。列舉近期事件，2021年知名網紅MC姐因情跳樓輕生，獨自前往西寧國宅5樓一躍而下，送醫不治身亡。

北市府認為西寧國宅結構老舊，決議預定在2026年拆除改建成新社會住宅。不過民俗專家廖大乙透露，西寧國宅過去造成多人死亡，難免聚集穢氣，建議拆除前要先舉辦祭拜儀式，向好兄弟報告；大樓重建後設立石碑紀念亡者，如此會讓工程比較順利。