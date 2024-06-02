男買到凶宅傻眼…浴血女留腥紅7字　監視器驚見駭人「鬼事」

▲男買到「凶宅」。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

中國大陸一名30歲黃姓男子，在北漂北京事業有成後，在通州區以高於市價價格買下1間房，準備用來當作與女友的未來新婚房，豈料，2人入住後怪事連連，還發現浴血綠衣女留下的腥紅血書，嚇得向原屋主解約退房。

綜合陸媒報導，儘管該2房房屋價格高於市價，但黃男見地點緊鄰地鐵、價格還能接受，與年齡相近的付姓原屋主兼房東，交談相當融洽，便簽下「買家先付70％總房款，剩餘款項等房子過戶再支付，如有任何一方違約，將支付鉅額違約金」購屋合約。

▼黃男找到詭異照片。（圖／翻攝自微博）



但黃男購屋後，先發現該房有租客，須等租客2個月後跑完租約，才能正式入住，之後要付尾款時，付男又聲稱自己在國外，然而，這些波折與後來的詭事相比，完全不值一提。

黃男有天回家發現，客廳桌上多了1個拋棄式紙杯，詢問女友確認對方在外地出差，嚇得他立刻更換門鎖，並懷疑是前租客留下紙杯，幾天後的半夜又在床上摸到1張照片，用手機燈一照，見到1名綠裙女子的身邊沾染了紅色不明液體，驚得打開所有燈且整晚未眠。

怪異事件就像在水中暈開的染料，黃男找到照片隔天，再收到署名「我們來自天堂」的電郵，他雖驚駭向女友求助，對方卻認為是他的朋友惡作劇，然而，黃男女友出完差回家後，竟發現衣櫃放滿了其他女人衣服，氣得她興師問罪，黃男則是再嚇破膽。

黃男為了證明家中真有怪事，拿筆電並打開信箱給女友看未點開的信件，孰料2人打開一看，內容全占滿螢幕的「為什麼在我家裡！」紅字，被嚇得六神無主的2人，立刻向付男表達退房。

付男得知原委後，坦承隱瞞凶宅事實與道歉，並表示接受退房且不收違約金，但付男過於大器的態度，反倒讓黃男起了疑心，向付男謊稱需要時間考慮並偷偷裝設監視器後，果真發現付男私闖住家並製造「鬼事」。

東窗事發後，付男透露這間房「1個月漲了幾10萬」，讓他後悔賣給黃男，才想用凶宅與免違約金的「蘿蔔加大棒」方式趕走對方，最後在自知理虧情況下，與黃男完成過戶手續。

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