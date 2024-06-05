隱藏地下室的「錢湯」！東京原宿新概念商場開幕　早晨就能泡牛奶浴

▲日本東京原宿商場「HARAKADO」今年4月17日正式開業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

東京都原宿不僅為日本的流行指標，更是觀光客自由行的必訪重點，與表參道相交的明治通十字路口更是最具代表性的商圈，由東急不動產主導、並由知名建築師平田晃久設計的新地標「HARAKADO」已於今年4月正式開業，外圍玻璃帷幕材質營造奢華效果，其中位於地下室的錢湯更吸引觀光客前來。

根據《朝鮮日報》，東急不動產主導「神宮6丁目地區再開發計畫」，其中今年4月17日開幕的9層樓高新地標「HARAKADO」成為眾所矚目的焦點，HARA取自日文的「原」，而KADO在日文則分別代表著「角」、「才」、「門」，在寓意上象徵著這一街角匯集各界菁英、通往新世界的原宿。

大樓外圍玻璃帷幕材質營造出鑽石切面般的豪華閃爍效果，在引進更多光線後更設法添加綠意點綴，6至7樓設置充滿綠意植栽包覆的展望天台，透過商業與綠化之間尋找對比關係，將視覺饗宴提升至新的層次。

大樓5至6樓則找來多間知名餐廳進駐，合計共23間餐廳在三層樓超過860坪的大空間中，讓顧客能夠從上午11時至晚間11時經過美食饗宴的洗禮，而7樓開放式屋頂露台也能帶來開闊的用餐氛圍。

最令作者吸引的是，設置在地下一樓的老牌錢湯（大眾澡堂）「小杉湯原宿」，來自高円寺的小杉湯擁有開業90年的傳統，來自南韓的遊客可以體驗1950至60年代的氣氛，早上7時以後就開始營業，分別享受牛奶湯、溫泉、冷泉共3種體驗，且現場裝潢同樣重現了錢湯裡經典的富士山壁畫，入場費用只需520日圓，便能體會到優閒自在的生活。

據悉，東急不動產在明治神宮前十字路口西南角所主導的都更計畫，成功與東急PLAZA、表參道原宿、Laforet原宿並列為當地時尚生態圈，商場能夠擁有如此前衛的設計，包括7樓開放露台「神宮前十字路口」立體影像展示、地下1樓傳統錢湯，使得觀光客能夠體驗精緻美麗的日本文化，並再度感嘆日本人的都更與空間設計能力。