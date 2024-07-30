喜歡復古風「想買老宅」遭友嫌棄！　網曝1情況可以買：很有風味

▲原PO想買老宅狂被好友嫌棄。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近幾年流行復古風，很多老宅會改建成咖啡廳，吸引許多年輕人朝聖打卡，有網友表示，自己很喜歡老式裝修風格，打算購入一間老宅，但是周圍都人都勸她再想想，買新大樓比較好。對此，網友點出，維修費用高昂，且後續問題很多，「如果是店面的話會加分，自住就直接pass」。

有網友在Dcard發文，「有人也是喜歡老宅的嗎？」對於老式裝修風格有著濃厚的喜愛，打算購買一間老宅，卻遭到周遭人的反對與勸阻，「房子這麼老要怎麼住？現在年輕人都喜歡住新大樓啦」，但她就是喜歡鐵花窗、復古家具，「不覺得這種老宅整理一下很可愛嗎？」

貼文曝光，一票人狂搖頭，只適合拿來當店面，不適合居住，「這個維修起來費用驚人，而且後續問題多，自住真的先不要」、「店面可以，自住的話會再考慮，尤其是最近那麼多地震的情況下」、「比較怕噪音問題，超難防」、「後續要花很多錢整修，可能還是無底洞，想到就好崩潰」。

不過，也有不少網友喜歡老宅風格的建築，「老宅如果改造成麵店，我覺得很有溫馨的味道，有一種回到鄉下家的感動，不過要買的話，不會是優先考慮的選項」、「我很喜歡，更喜歡傳統式的三合院，我覺得那是一種傳承也是好幾代人生活的痕跡」、「我專修老宅，我也愛老宅」、「老宅的好處就是好入手可以打造成自己喜歡的樣子」、「我朋友也是在台南買老宅當店面，很有風味」。

也有過來人指出，「我哥就是買這種，樓下是咖啡廳，但老宅的維修費驚人，很多地方要修整或重鋪管線，要買的話要謹慎考慮，裝修費超過頭期款」、「看你發言就知道沒住過，管線問題很多又不好動」、「不少夫妻、男女朋友買這種房子，自住兼開店喔，有這種想法的不只你一個，而他們已經執行了」。