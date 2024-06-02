比爆管嚴重！馬桶不通管委會超糗「抽錯水肥」：都抽到隔壁棟

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在選屋或看房時，樓層選擇是一大關鍵。就有網友表示，最近朋友2樓鄰居的馬桶倒灌噴出穢物，提醒買房族要注意，如果要買1、2、3樓，要確認大樓的汙水是否直接接到下水道，「如果沒有下水道，建議還是買高樓層的比較好。」信義房屋專家則表示，不管是新舊建築，每年都要檢查相關管線才是上策。

有網友在「買房知識家」表示，最近朋友2樓鄰居家的馬桶倒灌、噴出穢物，他就意識到一件可能會被買房族忽略的事，「如果你要買的大樓，是處於沒有下水道的地方，那大樓的汙水是暫時儲存在地下室的汙水槽裡，都要固定時間請人來抽水肥的」，朋友家那棟樓就是忘了抽，才會發生倒灌惡夢。

於是原PO提醒，所以如果要買1、2、3樓層的話，要注意大樓的汙水是直接接到下水道，還是接到汙水槽，有感直呼「如果沒有下水道，建議還是買高樓層的比較好…」也在留言處透露，該住戶反映後，管委會其實很快就請人來抽水肥，但「這種事，人生一次也不想遇到…所以，最好還是不要買太低樓層…」

貼文一出引發討論，「沒錯，低樓層的夢魘！」「真的，這個非常重要」、「新大樓，都有建置！所以不用抽肥」、「深受其害。」

其中，就有過來人指出，曾租過一間房，住沒一個月馬桶就開始不通，找了抽水肥、通過馬桶都沒用，「後來才發現，我們的水肥已經很久沒抽，上面已蓋滿一層厚厚的黃土，連房東都說不知道，先前說定期抽的水肥，都是抽到隔壁棟的！」

還有人認同道，比起爆管，管委會若沒好好做事更嚴重，「有管委會的路過，每次問他們有沒有洗水塔、抽水肥都沒回應」、「有管委會，但運作不一定是正常的，不正常的比比皆是…」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以現在的新房來說，水管不一定在1樓轉折，新工法比較不容易發生2樓爆管狀況。但畢竟住戶使用習慣、管委會是否有好好運作都會有影響，因此社區每年都檢查相關管線才是上策。平時住戶也可以觀察，排水口濾網是否有冒泡等異常狀況，即時回報也能避免問題發生。