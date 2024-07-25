樓下阿公動手截管線！害浴室污水回流　他提「復原就和解」竟被拒

▲老翁擅自將樓上鄰居的污水管線截斷，涉犯強制罪。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名高齡85歲的老翁因不滿樓上鄰居鍾男一家的污水管流經他屋內，竟擅自將管線截斷、並加裝開關裝置，裝設完畢後隨即關閉管線，導致鍾男一家污水回流、無法排放，鍾男找來水電師傅查看後才知原因，因此憤而提出告訴。台北地院法官審酌，認為老翁涉犯強制罪，但已逾80歲符合減刑規定，因此判處其拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，老翁與鍾男為上下樓鄰居，112年2月間，老翁因不滿鍾男住家污水管線流經他屋內，竟私自動手將污水管截斷，並加裝開關裝置，導致該污水管不堪使用。當天鍾男家人使用浴室時突然發現無法排水，找來水電師傅檢查後，才確認污水管線遭老翁加裝開關裝置截斷，鍾男因此憤而提告。

雙方庭訊時，鍾男控訴事發後迄今老翁都未與他調解，他的和解條件也很簡單，只要老翁能告依照原本設計圖樣回復污水管線即可，但老翁竟直接回絕、表示「不同意」，因此只好尋求法律途徑，控訴老翁毀損、妨害自由，盼從重量刑。

法官審酌，老翁曾任營造廠技師、已婚、無扶養對象等經濟狀況，並兼衡其犯罪動機、目的、手段、鍾男一家所受危害等一切情狀斷處，由於老翁已逾80歲，符合《刑法》減刑規定，因此依強制罪判其拘役50日，得易科罰金。全案可上訴。