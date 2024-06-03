感性與理性的共融　仰德建築形塑建設美學新高度

▲文化中心「仰德」建築外觀實拍照。

圖、文／仰德建設提供

仰德建設多年來深耕高雄市中心蛋黃區，從和平路第一個大樓作品「仰德」開始打響名號，大師建築風格就此也成為仰德式建築最經典的風格。而能夠擄獲市場無數建築知音，其關鍵來自於對細節得「用心」，仰德建設以「好，還要更好」為信念，不斷自我挑戰追求進步，一般人習以為常的生活細節中，仰德建設都進一步深究推敲出仍能改進、提升居住品質的重點。

十年前仰德建設於高雄最具藝文氣質的文化中心推出「仰德」一案，以獨特的建築外觀，成就高雄市中心和平路上至今仍無法超越、最雋永的天際線。

在追求建築之美之前，建築的安全更是不可或缺。深耕大高雄地區20年的仰德建設，一直以來專注建築本業，培養出一群專業的建築職人團隊，持續追求建築工法與技術的精進，深信1+1＞2的效果，有別於市場上一案單一建築師的規劃，仰德建設採雙建築師的配置。除此之外，從土建、機電、工地現場監工甚至圖說管理，每個環節配置有專業人員，改變一人管全場的工地陋習，人員間效率分工的合作精神，更能維持工程品質的穩定。由順應生活氣息的尤炯仁建築師與形塑城市美學的建築家陳建宏連袂合作，讓建築外觀細膩而雅致，呈現感性與理性平衡，實現仰德建築品味。

除了建築安全的講究，仰德式建築最大特點就是石材基底、日本簷廊意象的格柵，看似簡單的建築呈現，其實深藏內涵。仰德認為居住於建築內的人才是主角，讓住戶成為創作的人，空間因為人住進去有了生活痕跡，呈現純粹家的樣子。

▲「仰德．悅」建築外觀實拍照。

在建築外觀上也不多做綴飾，格柵在光線照射下呈現不同光影變化，也成為空間最美的裝飾，用心專注細節，認真做到最好的精神。

▲「仰德．灣」建築外觀實拍照。

繼仰德美麗島後，近期於高雄美術館特區推出仰德美術館新案，此次美術館個案，也首次邀請到日本當代藝術家為公設空間做藝術陳列，呼應美術館環境，家也是美術館的概念，也讓各界看到更多面向的仰德式品味。

真正「用心」做好建築，不需要大聲宣傳，作品就會為品牌發聲。向來低調的仰德建設，每推出新案尚未公開宣傳，就已有許多市場粉絲口耳相傳，爭相向公司詢問新作品的進度。

▲「仰德．灣」公設大廳實拍照。