台幣狂升「熱錢將流入房市？」　學者：當心裹著糖衣的毒藥





▲新台幣狂升，對國內房市會有什麼影響？（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

新台幣狂升，對國內房市會有什麼影響？學者表示，短期熱錢湧入台灣，房貸資金緊縮狀況可能緩解，甚至出現房市炒作新題材，但這些熱錢來得快、去得也快，對房市來說，可形容是裹著糖衣的毒藥。

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新台幣匯率狂飆，今（5）日開盤15分鐘內又再度升逾1元，衝至29元，為連續2個交易日升破1元，相當驚人。上週五台股走升，但今日早盤開高走低，而新台幣升值對房市會有什麼影響嗎？

景文科大財經系教授章定煊表示，過去幾年新台幣弱，但市場對台灣科技產業頗具信心，進而推升房地產信心，市場樂觀、行情多頭是「有稽之談」，而現在新台幣大幅度升值，雖短期來看也是正面的，但卻很虛弱。

章定煊說明，新台幣大幅度升值，吸引大量熱錢湧進台灣，熱錢滾滾來，房貸資金緊縮的狀況可能快速緩解，甚至造成房市再度炒作的話題，預期最近會看到房市轉熱，且可能來得很快。

不過，章定煊表示，這樣的熱錢資金行情多來自套匯賺錢的，若達到設定點位，隨時腳底抹油開溜，如果錢跑了，那房市就慘了，大家要想清楚。

章定煊強調，房市的好與壞，還是得取得於基本面，而在新台幣大幅度升值的過程中，對房市基本面是不健康的，「台幣大幅度升值帶來的資金行情，對房市來說，可形容是裹著糖衣的毒藥。」





▲在新台幣大幅度升值的過程中，對房市基本面是不健康的。（示意圖／記者賴亭羽攝）

財經房市專家阿宅表示：「新台幣大幅度升值，不利出口產業，而台灣作為出口導向國家，可預期若繼續升下去，恐怕會衝擊經濟成長，使企業營運面臨壓力，甚至裁員等等，而經濟不好，對房地產市場一定是負面的。」

不過，阿宅認為，不用過度擔憂，「政府對房市的態度很明確，就是希望穩定，不能大好、也不能大壞，所以當經濟重挫，房市出現危機時，也會透過政策來平衡，像是放寬選擇性信用管制的打炒房措施。」

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