前波台幣升值「北市房價漲1成」　信義：此波難複製

▲觀察前一次台幣升值，北市房價漲走升，但專家表示，這波台幣升值，恐難複製上次經驗。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

觀察前一次台幣升值，北市房價漲走升，但專家表示，這波台幣升值，恐難複製上次經驗。另外，房仲業者統計近年股、匯、房市表現，發現台幣走強後對股市帶動最為明顯，匯率對房地產影響則並不那麼直接，但卻有遞延效應。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「上一波2019年第二季台幣兌美元為31~31.5元，一路升到2011年第三季27.7元，匯率雖然也是明顯升值，但相對升值較為緩慢。」

曾敬德接著表示：「當時，對應同時間台北市房價上漲約1成，背後原因還是因為房市從2016開始修正築底，房市從谷底復甦，疫情後又遇到造價大漲與通膨帶動，背景因素的力道大過於台幣匯率變動。」

至於這次台幣大幅度升值，曾敬德表示：「代表台幣對於其他貨幣資產的購買能力增加，這波台幣升值又快又急，但不至於影響市場供需，除非外來或美元兌換成台幣的資金回流進入房市，帶動地價與房價走揚，否則短期對於實質的房地產影響有限。」

不過，曾敬德說：「股市短期對於資產股就有想像的題材，資產股也成為台幣升值下相對強勢的族群。」

▲歷年美元匯率、加權指數與房市價量走勢。（表／住商統計）

另外，住商機構比對房地合一稅上路後股、匯、房市表現，發現台幣走強後對股市帶動最為明顯，匯率對房地產影響則並不那麼直接，但卻有遞延效應。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「從過去幾年來看，台幣升值對股市表現相對直接，房地產震盪影響反而不如想像，不過一旦股市表現強，房地產受到股市牽動較為明顯。」

徐佳馨表示：「匯率與房價關係，近年來表現較不顯著，但兩者之間連動效應，主要屬『隔山打牛』，且又有遞延效應，直接影響並不明顯，但當新台幣表現強勁，適逢股市上揚，則預估隔年移轉棟數多有所牽動。」

舉例來說，2018到2019年、2023到2024年即屬如此，房市表現仍需考慮多方因素，例如打房政策等，但在新台幣走強局勢之下，或可能先嘉惠資產族群，但房地產是否受惠，在目前市場高檔，建議購屋人應謹慎觀察。

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