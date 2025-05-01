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看27年中古屋「一票親友狂勸退」　他堅持買下！結局大逆轉

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前買下人生第一間房，回想當初看房時，親友不斷勸退，嫌環境髒亂、屋齡太老、樓高太高、套房不好等；如今，看到整理過後的成品，家人、親戚全態度大轉變，更驚喜直呼「太值得了。」

網友在「買房知識家」發文提到，他最近買下人生第一間套房，也慶幸沒有全然聽親友的話，當初他和母親一同看房，由於該房是出租狀態，租客不愛乾淨，所以給長輩留下不太好的印象，但房子本身是沒有問題的。

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後來，親友不斷以各種理由勸退他，包括環境髒亂、23樓太高、房子西曬、屋齡27年太老、社區戶數太多、人文素質不好等，更語重心長地說，至少買兩房，不要買套房，否則未來很難脫手。

然而，原PO堅持下斡旋，直言「租客搬走打掃乾淨就好，房子本身沒問題；我喜歡有太陽曬，就算太熱也可以買遮光窗簾；至於屋齡，40年公寓都有人買了，房子滿30年就不能住了嗎？另外，戶數多管理費就不會太高，出入分子是不是複雜，還得看鄰居，誰都不能保證我買戶數少一點的，鄰居就好相處。」

同時，他也坦言，會選擇買套房，就是因為兩房負擔不起，「況且我要自住的，好不好脫手沒差。」

沒想到，原PO後來不僅用斡旋價格買到該房，等他全屋整理乾淨、油漆粉刷過後，家人、親戚全都態度神轉，紛紛送上祝福。

對此，網友們紛紛回應，「這就是長輩煞！出錢沒有，意見一堆，越看越貴之後就會惦惦了」、「除非有人願意付錢，不然都給我閉嘴」、「親戚講的有道理呀，不過做什麼事不可能十全十美，自己想清楚就好」、「這篇中肯，值得收藏」、「自己喜歡比較重要」。

關鍵字：網友買房勇氣房屋親友

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