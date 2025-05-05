台幣勁升營建業受惠？　業者自評：房市仍短多中空

▲新台幣勁升帶動熱錢湧入，資金轉向內需產業，具土地資產的營建業，呈「短多中空」格局。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲、陳筱惠／綜合報導

新台幣升勢如「失速列車」一路狂飆，接連2個交易日盤中衝破1元，5日出現29.5元，創近3年最高，對房市影響引發熱議。專家分析，勁升帶動熱錢湧入，資金轉向內需產業，具土地資產的營建業，呈「短多中空」格局，成交量低迷與政策不確定性仍為關鍵挑戰。

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高雄市不動產建築開發公會常務理事許承凱表示，熱錢湧入使內需產業如營建、零售業等相對受惠，具資產題材的營建股5日普遍翻紅，顯示短期利多。然而，房地產作為內需龍頭，成交表現疲弱，反映市場信心不足。

大高雄不動產建築開發公會榮譽理事長洪光佐指出，台幣升值降低進口原物料成本，有助營建業控制成本，對房市形成間接正面影響。然而，房市成交量仍受央行政策及消費者觀望心態制約，現階段以剛性需求為主。

洪光佐說：「台幣升值對出口業衝擊較大，出口業獲利被匯損侵蝕，房市則相對穩健，建商推案速度與價量表現仍大幅度受政策影響。」

▲投資人現階段採「現金為王」策略，對股票、外幣及房地產投資均持謹慎態度。（示意圖／記者張雅雲攝）

許承凱透露，儘管營建股短期受惠，但房市成交量持續低迷，投資客幾乎絕跡，建商推案量減少，預售新案銷售期拉長，壓力增加，許多建商暫緩推案，或祭出優惠方式吸引買家，市場普遍認為，投資人現階段採「現金為王」策略，對股票、外幣及房地產投資均持謹慎態度。

此外，因應房市推案量下降，政府主導的公辦都更案成為市場焦點，預估將填補市場推案真空期，支撐房市供給量。後續仍要看升值幅度，若新台幣強升至央行前總裁彭淮南任內的最高價28元，以及美國預計7日公布半導體關稅細節，對出口產業是重創，經濟也好不起來。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示：「台幣暴力升值，說實話包含關稅政策都會有影響，政府政策面應該要給業界一些空間與支持，這時候，股市、台幣對房地產來說，影響的是自住盤信心是否夠，當股市不確定性太大，房市穩定性反而是避風港，外面環境越混亂，購屋族將更傾向生活基本面，關心『怎麼能過好一點』。」

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