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台中最激戰場「40場建案銷售中」　建商出招：關門不接新客

▲▼ 大陸建設,大陸豐莚,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大北屯地區共計82場預售，其中光是14期就占40場，約總量的一半。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

市調統計，大北屯地區共計82場預售，其中光是14期就占40場，約總量的一半，不過隨著區域建設加速等利多，仍要面臨政策與市場的利空，開發商除大舉提升建材配備，也有開發商出招「沒開案先閉門」只服務粉絲。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列　東屋：2區房價比周圍行政區親民

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14期重劃區發展4年，才剛有建案逐步落成，區內預售新案市場走弱，紛紛強打建材特色，掀起一場「建材大戰」。根據實價登錄顯示，2025年北屯區單價70萬元以上、總價3000萬元的物件，幾乎全面集中於14期，而盤點14期線上個案，第一季推案總銷達280億元，已進場的包括坤悅、寶輝、新業等，後續如豐穀、熊圖等建商都將進場。

近期預告即將推出的「磐興寬悅」，更直接採取閉門銷售策略，磐興建設總經理游金洲分析：「磐興建設在14期已推出2場個案，最新案位於巨蛋第一排，但全案銷售將以粉絲與粉絲親友為主。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「磐興寬悅」攜手日本最大建材集團驪住（LIXIL）成為全台第一座、全面採用LIXIL系統建材的住宅案。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，「磐興寬悅」攜手日本最大建材集團驪住（LIXIL），導入旗下完整建材系統，也成為全台第一座、全面採用LIXIL系統建材的住宅案。游金洲透露：「目前景氣市況確實不佳，其他同業分享，單坪建築成本高標已來到每坪27、28萬元間。」

不只磐興建設找來日系品牌助陣，14期其他建案為吸引購屋者目光，建材配備「加碼」力度強勁，如「大陸豐莚」引進義大利B&B Italia高端廚具，「華固豐匯」標配德國BOSCH與YKK系統。

▲▼ 大陸建設,大陸豐莚,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲14期「大陸豐莚」引進義大利B&B Italia高端廚具。（圖／記者陳筱惠攝）

寶輝建設推出的「寶輝Park」系列，建材最大特色為全案採用5+5+8+8複層中空節能玻璃，搭配大面積落地窗設計，提升採光與隔音表現。

▲▼ 陸府織森,14期,美和段,豪宅, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「陸府織森」打造社區特色空間，在家也能打小白球。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，「龍寶有愛臻邸」訴求即裝即住便利性，全室標配冷暖空調與全熱交換器，更有成屋案如「陸府織森」打造社區特色空間，在家也能打小白球，進一步延伸住宅的空間。

實價顯示，14期預售屋天花板價由「龍寶有愛臻邸」每坪81.34萬元創下，新成屋天花板價則為「陸府織森」、建商保留戶以每坪80.59萬元成交。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

立智國際經理邱子蘅分析：「14期目前個案單價飆升7字頭，建商要打動自住客必須端出好料，整體規劃細緻到位才有機會，觀察市場現在市場潛銷期拉長，業務單位、代銷單位也有時間來與已購戶銷售溝通，整體操作節奏已不會像過去有幾日、幾月完銷的熱度。」

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關鍵字：房市北屯區建材大戰新案投資

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