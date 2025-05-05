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月租50→360萬　「燒肉南霸天」起家厝6月熄燈

▲▼碳佐麻里 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有高雄燒肉南霸天之稱的碳佐麻里，高美館店因租金高漲宣布將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，租金價格也愈來愈高，連有高雄燒肉南霸天之稱的碳佐麻里，高美館店也因租金高漲宣布將結束營業，該店在2021年以11億5527萬元售出，碳佐麻里指出，租金三級跳從原本的50萬元，調漲到196萬元，今年更將一口氣漲360萬元，只營業至6月22日。

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知名燒肉店「碳佐麻里」美術館店2012年在高雄美術館特區開幕，也是高雄第一間分店，堪稱起家厝，至今已營業13年，目前碳佐麻里在高雄共有高美館燒肉店、時代店2家，在南部是熱門排隊名店，用餐時刻甚至一位難求。

根據實登，高美館店2021年由天剛投資以11億5527萬元入手，該店地坪641坪、建坪1131坪，換算地價約為180萬元，2023年租約到期後，去年開始租約為一年一約。

碳佐麻里總管理處貴賓服務部副理郭瀞琁表示，去年起開始承受土地租金從50萬元調漲到196萬元的壓力，用戰戰兢兢的態度持續服務，今年開始若要續約，租金又將從196萬元調漲到360萬元。

郭瀞琁說：「天價的租金，也是我們無法承受的壓力，所以我們不得不做出這個艱難的決定，結束營業。」最後營業日至6月22日，至於新店尚未有新規劃，高雄將僅剩時代店。

▲▼碳佐麻里 。（圖／記者張雅雲攝）

▲碳佐麻里高美館店今年開始若要續約，租金又將從196萬元調漲到360萬元。（圖／記者張雅雲攝）

而起家厝的租金堪稱三級跳，從2023年的50萬元漲到去年196萬元，短短1年，租金大漲2.9倍。若從196萬元漲至360萬元，租金也有83%的漲幅。

天剛投資為京城建設董事長蔡天贊個人投資公司，記者致電京城建設，京城發言人周敬恆透露，該店為董事長個人投資行為，對租金調漲一無所悉。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，美術館特區近年生活機能越來越成熟，以區域地價來看，目前商4用地也要250~270萬元，以現在價格來看，當初入手價也算相當合理，林家福說：「若之後推出新大樓，單價上看7字頭沒問題。」

至於租金，該區建物租金單價約2000元上下，不具名仲介表示，美術館是知名豪宅聚落，缺少大型店面，這類店面屬於特殊型產品，月租金300萬元內都還算合理，「漲到360萬元，其實就是軟性趕客不想租了。」

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關鍵字：高雄燒肉店租金結束營業地價碳佐麻里

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