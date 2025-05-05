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關稅政策＋台幣升值夾擊　估價師：買房信心史上第5低

▲▼ 建商尾牙,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲當前房市正處於政策推力與金融壓力交錯作用的過渡期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自川普上任以來，已針對關稅提出多項措施，主要目的在於解決貿易逆差但卻加劇了全球經濟不確定性的風險，引發全球股市劇烈波動。如今再加上新台幣強勢升值，讓央行總裁楊金龍與總統賴清德接連出面呼籲民眾，不要產生非理性的預期而拋匯，但估價師認為，外部風險對房市的潛在衝擊，讓曝險值升高。

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從用來評估民眾對於目前是否適合購屋的看法的「購買房地產時機指數」，可觀察到過去因疫情推升房市熱度，帶動該指數表現走高；隨後進入通膨升息周期，指數有所收斂，但始終未跌破信心線（100點）。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年最新的4月數據顯示，未來半年購買房地產時機為96.85點。（圖／記者陳筱惠翻攝）

去年9月第七波信用管制措施上路後，房市買氣明顯受抑，指數下滑並觸及信心臨界值。而2025年最新的4月數據顯示，未來半年購買房地產時機為96.85點，較上月下降2.71點，創下歷史第5低，反映消費者普遍認為目前並非購屋良機。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「當前房市正處於政策推力與金融壓力交錯作用的過渡期。整體市場信心與交易動能已出現下滑，短期交易表現將取決於資金條件是否寬鬆、信心面能否回穩而定。」

而其中有ˇ項指標可依據，包含「利率與貸款核准率」、「新案開工與預售推案量體」反映建商對市場前景的信心程度，另外則是「政策風向與補貼時效性」例如新青安貸款是否延長、調整或有退場機制，將直接影響市場信心續航力以及首購族對購屋時機的判斷。

▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

▲業者認為，要房市回穩須仰賴「資金、信心與政策」三力共振，市場交易動能才有機會逐步回升，圖為央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

陳孟筠也強調：「目前國際經貿局勢動盪、美國加徵關稅政策升溫，加劇全球市場不確定性，要房市回穩須仰賴3大條件共同促成包含『資金、信心與政策』，市場交易動能才有機會逐步回升。」

央行今（5）日也發出新聞稿呼籲，台灣經濟基本面表現良好，上（2024）年經濟成長率初步統計數為4.59%，本（2025）年第一季經濟成長率概估數為5.37%，實際上優於美國、中國大陸、新加坡及南韓。

針對新台幣強升下，請市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，避免影響國內匯市之秩序及穩定，同時也呼籲廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。

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關鍵字：房市外部風險新台幣央行呼籲全球經濟

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