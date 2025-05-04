年輕人不婚不生「套房變搶手？」　過來人搖頭揭2原因：還是買兩房

▲即便單身，也會買小兩房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

儘管房價高，很多人仍有買房夢，窩再小還是比沒有歸屬感來得好，就有網友表示，現在許多年輕人都不婚不生，預測未來買套房的需求會上升。對此，信義房屋專家表示，還是會以「小2房」為主，而且會買套房的族群，不一定會想要買房。

有網友在PTT發文，「套房遲早變成市場成主流」，以目前的趨勢來看，未來可能有超過一半的男女選擇不婚，認為年輕一代的人，應該會想要買可輕鬆負擔的套房，可將更多的資金投入於生活享受，如飲食、娛樂、購車及出國旅行等。

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對此，網友認為2房還是多數人的選擇，「買來自己住的就小兩房」、「身邊不婚單身或離婚或小孩長大的老夫妻，都是住兩房為主」、「夫妻不生小孩，住小2房是多數」、「年紀大的有財力會買2房以上，年輕的繼承的房子多到隨便挑，不可能買套房」。

也有人提到自備款的問題，「套房兩房自備款差不多，主流仍然是兩房」、「這件事的根本，還是銀行對套房貸款限制的問題」。還有人表示，「真的單身賴老家就好」、「我單身還是買2房，套房是學生時克難用的」、「我單身也買小兩房，這樣公共空間才能跟房間做區隔」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這幾年的套房案件較少，還是以小2房為主；通常首購族群都是「有結婚的需求」才會買房，「不會沒事突然買房子」，最常見的需求都是結婚、生子。另外，曾經理也提到，套房不好貸款，自備款要比較高，投報率相對就會比較低，「至少要2房，會比較好貸」。