認房市受外部環境影響　遠雄房地產：Q2將處盤整期

▲台中人口、交通、產業還是最蓬勃，市場出現波動，但還是有維持一定量體。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

遠雄建設（5522）在台中北屯區機捷特區首發預售案「遠雄敦富」舉辦系列《理想生活研究所》活動，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，「川普衝擊全球經濟，對於台灣房市不可能沒影響，Q2房地產必處於盤整期。」不過她也說，全台市場來看，台中相對有活力，下半年還有機捷新案將開。

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根據遠雄房地產資料，「遠雄敦富」位於台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口，基地1311坪，規劃2~3房、25~37坪房型，總戶數300戶，含16店面，總銷約55億元，該案於2024年10月中下旬開賣，據實價登錄，已售105戶、成交均價落在53.73萬元，值得關注的是該區店面單價突破百萬元。

▲遠雄房地產總經理張麗蓉（右）認為：「下半年房市基本上來講，仍呈現量縮價穩格局，Ｑ2進入盤整期。」（圖／記者陳筱惠攝）

遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出：「台中人口、交通、產業還是最蓬勃，市場有波動，但個案的狀況，還是有維持一定量體，雖然決定期拉長，但產品面本身需求可持續剛性需求，但使用房子的需求不一定是首購，此案基地三面臨路、雙捷運，反而是這次市場資金最安全的避風。」

另外，張麗蓉分析：「下半年房市基本上來講，仍呈現量縮價穩格局，這樣的外部環境，量一定會縮，房價在原物料、人力成本墊高下，還是會穩住，Q2房地產必處於盤整期。」

▲遠雄台中今年下半年將推出2案，分別為機捷特商區案總銷122億元，14期洲際段32億，2025年仍有153億元案量待推。（圖／記者陳筱惠攝）



張麗蓉表示：「台中市場相對有活力，業績很穩定，不少案場自住佔比7～9成，目前在售案總銷達541億元，線上可售金額剩100多億元，顯示市場仍穩健。」

談到未來佈局，遠雄台中今年下半年將推出2案，分別為機捷特商區案總銷122億元，14期洲際段32億，2025年仍有153億元案量待推；而2026年，七期僑園飯店案也將進場，已經在申請建照，總銷93億元、14期洲際段二期總銷28億元，合計121億元，持續推進。

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