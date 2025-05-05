素地難求！　建商1.4億吃下文山特區教會土地

記者張雅雲／高雄報導

高雄文山特區生活機能發達，一地難求，教會大多基地大又方整，也成為建商鎖定標的，根據實登，鳳山浸信會位於文山特區，1月基地帶租約以1億4552萬元售出，新買家就是欣宏達建設以自然人名義成交，換算地價約58.7萬元，專家表示，也算符合區域行情。

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▲鳳山浸信會位於文山特區，1月基地帶租約以1億4552萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

▲該地正對鳳山區文德國小，視野、棟距開闊。（圖／記者張雅雲攝）

該筆交易位於高雄市鳳山區文中街，屬於文山特區，根據實登顯示，1月以1億4552萬元成交，基地共247.7坪，換算單價58.7萬元，並備註有未登記建物，含租約出售。

而該地目前就是鳳山知名教會「鳳山浸信會」，目前正常經營，根據該教會粉專表示，1987年就展開在鳳山的福音工作，已經在地38年，後來因原教堂不敷使用，2008年在該地建立新教堂，至今已17年。

據了解，新買家就是欣宏達建設以自然人名義成交。欣宏達建設表示，目前該地入手沒多久，細部規劃尚未討論，開發時間未定，租期不便透露。

▲青年路、文衡路商家林立，商業機能相當發達，剛性需求旺。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，文山特區生活機能完整一地難求，青年路、文衡路商家林立，商業機能相當發達，剛性需求旺。

鳳山浸信會基地小檔案 位置 鳳山區文中街 坪數 地坪247.7坪 興建時間 2008年 成交時間 2025年1月 成交價 1億4552萬元 買家 自然人

▲鳳山浸信會基地小檔案。（ETtoday製表）

區域可建地不多，近年少有成交紀錄，區域地價落在60~70萬元，且該地正對文德國小，視野、棟距開闊，該地旁邊還有停車場，若能成功整合，基地面積更大、更方便開發。

鄭啟峯說：「該區以自住型買家為主，新案成交價已站上4字頭，建商應該是看好後續區域發展搶進，預估未來新案開價也要40萬元起跳。」

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