【廣編】與自然共生　遊走天地萬物的生活哲學

圖、文／名緯廣告提供

佳元當代美術館秉持著融合藝術與建築的初心，期盼透過藝術家的創意美感，表達對土地的敬意和讚頌，特意引進本次展覽主題『蘊 INCLUSION』，不只是與藝術家楊柏林的創作理念不謀而合，『inclusion』直譯包容性，更期盼透過展覽表現一種對自然、人文、萬物的包容與互相理解的精神。

楊柏林曾獲雲林文化藝術貢獻獎與多次政府機構公共藝術徵選冠軍，作品也被全台市立美術館典藏，曾被台灣美術館館長倪再沁形容為『在學院內外遊走的天才』，過去曾經擔任中國文化大學駐校藝術家，現在任職台灣亞細亞雕刻家協會會長。

擔任佳元機構總舵手的蔡錫全董事長，過去遊歷歐美的城市，在轉角就能與美術館相遇的美好體驗，憑藉著想為民生東路與台北市帶來全新樣貌的想法，期望將這樣的美好帶進台灣，從一開始「佳元當代藝術力量」的戶外策展，到今天從零到建立起佳元當代美術館，在王勝正設計師以解構、堆疊等概念，將環境元素引進室內、藝術引進建築，重塑民生東路的美，佳元機構秉持對住的追求，除了蓋好宅，更全面考慮土地與環境，佳元當代美術館正是將理想具現化，為社會帶來美的循環力。

佳元當代美術館 家徽

展覽地點｜台北市中山區民生東路二段25號2F

主辦單位｜佳元建設logo、美學生活logo

展覽時間｜2024.05.29 - 2024.07.07 10:00-19:00