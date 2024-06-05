蹭鄰居車位3年！大媽不滿「停車位賣別人」竟嗆：我要停哪？

▲大媽不滿鄰居賣掉停車位，害她沒車位可用。（組合圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

只有三寶能超越三寶！大陸河北一名孫姓大媽長期「蹭鄰居車位」，未料鄰居忍氣吞聲3年，直到最近才因搬家賣掉小區內車位，竟還被大媽嗆：「妳賣了我停哪？」囂張態度讓所有人拳頭硬了。

綜合陸媒報導，張姓女鄰居當初為了讓兒子以後有車位停車，在小區購買並精心挑選停車位。沒想到，隨著時間推移，先是張女兒子搬離小區，孫大媽之後也遇到停車問題，困擾張女多年的停車糾紛就此展開。

兩人有次在小區碰面時聊到停車問題，張女提到自家有閒置空位，聽得孫大媽雙眼發亮，急問能不能借停車位？得到「同意」答覆後，不僅當場熱烈感謝，日後只要巧遇張女，也會再次口頭道謝。怎料1月又1月、1年又1年，孫大媽對張女的態度竟越發冷淡。

張女之後因兒子婚禮急需用錢，決定將停車位賣給別人，卻因忘記告訴孫大媽此事，就遭「被別人停走停車位」的孫大媽上門質問大罵。

孫大媽認為，自己不是白蹭別人家停車位，停車期間都有支付車位費用，如今張女賣掉車位影響到她的生活，「應該退還這筆錢」；張女則指，停車位是她的產權，她有權出售車位給別人。僵持不下且撕破臉的兩人，目前已進入法律途徑，由法院定奪車位之爭的結局。

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