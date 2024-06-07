房市熱！皇翔廖年吉：台積電更熱　不排除往中南部發展

▲皇翔建設董事長廖年吉（中）主持股東會。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

「現在房市很熱，台積電更熱。」皇翔董事長廖年吉對於公司布局，看待保守，他說：「有朝中南部去看地。」至於多數建商傾向商辦產品，他則認為，「均衡發展比較好。」皇翔今（7日）舉辦股東會，該公司2023年營收為47.46億元、EPS（每股純益）2.32元，會中並通過發放現金股利2.3元。

皇翔2023年營收為47.46億元，較2022年的70.69億元，下降33%。EPS為2.32元，也低於前年的5.78元，今日股東會並通過發放現金股利2.3元，遜於前年的4.6元。而皇翔今年完工認列案，除土城「皇翔MRT」外，包括完銷案「皇翔芊樾」、「皇翔芊翠」也會在今年完工入帳。法人指出，3土城案總銷合計近百億元，將挹注今年皇翔整體表現。另外，台北車站商圈辦公案「皇翔時代廣場」也已展開招租作業，皇翔發言人游玉華透露：「目前詢問的客戶不少。」

▲皇翔建設土城指標案今年陸續交屋，將挹注全年營收。（圖／記者湯興漢攝）

今年皇翔新推案，預計包括萬華區漢中段、保二總隊公辦都更案，2案總銷共計200億元左右。

目前皇翔手上的4大公辦都更案，除新莊、土城案已在施工中，保二案預計今年公開銷售，永和大陳案則已取得拆除執照，推案時程未定。

股東會後，廖年吉接受媒體專訪時表示：「房地產很熱，但我看台積電更熱。」當被問及皇翔是否會跨出北北桃，廖年吉語帶保留：「有關住中南部，也有去看台中的土地，但還在評估中。」至於會否特別看好商辦市場，廖年吉說：「會均衡發展。」

不過，再提到飯店經營，廖年吉則搖搖頭，表示不會再做飯店。

▼皇翔近5年業績表現。（表／記者詹宜軒製）

