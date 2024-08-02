長輩勸「買房是改善生活第一步」　月光族被說服！網卻酸爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前和長輩吃飯聊天，對方語重心長地說，現在年輕人都被物質生活吸引，只想租房而不願背房貸，但買房才是改善生活品質的第一步。在聽完長輩的一席話後，身為月光族的他坦言，有點被說服了；不過鄉民則洗版狂酸，「不用30年前，給我10年前的房價就好了。」

網友在PTT發文提到，自己是月光族，沒負債就要偷笑了，這次沾長輩的光，一同來葡萄牙度假，還蹭了一頓飯，在用餐過程中，長輩說現在年輕人都被物質生活所吸引，整天談論生活品質，只想租房，不願背房貸；只想買新手機，不想存頭期款。

長輩認為，買房才是改善生活品質的第一步，「有了自己的房子，自由度大增，租房就算租10年，那也是別人的，這期間所享受到的生活品質也是假的，因為到頭來還是遷就於租房，綁手綁腳。我有幾個類似生命軌跡的朋友，租房的人到中年後，財產也會輸有買房的人一大截，雖然年輕人所謂的品質沒有辦法一次到位，但是會越來越好的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

聽完這番話，原PO坦言，好像有點被說服了，「大家怎麼想？」然而，大多鄉民卻不以為然，紛紛回應「北七，背那個不合理的價格拖累整個人生，三年前還正常，現在根本坑殺一般民眾」、「薪水都拿去繳房貸了，品質個鬼」、「長輩拿30年前的房價跟現在的房價，怎麼比？」「你用現在的薪水能買到你心中好房嗎」、「錢都去繳房貸和保險，哪有生活品質」。

不過，也有人表示，「其實可以翻10年前的買房文，永遠都嫌貴」、「沒有合不合理，只有你買不起」、「確實啊！但抱怨的永遠都不會買啦」、「買得起當然沒錯啊，問題是買不起阿」。