現代孟母遷居要價不菲！　完全中學學區宅單坪驚破百萬

▲陽明高中國中部、政大附中國中部還有5字頭房價，幾乎僅師大附中國中部周邊房價的一半。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

12年國教時代，完全中學已成為許多父母考量孩子升學的熱門選項。永慶房產集團調查近1年台北市額滿完全中學的周邊房市價量表現。其中，成淵高中附中以669件交易量，獲得交易量冠軍，幾乎一天成交2戶，師大附中國中部周邊以每坪109.6萬元成為最貴的學區宅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國立師大附中附設國中就坐落於大安區精華地段，周邊各項生活機能完善，不僅鄰近大安捷運站，附近也擁有大安森林公園等綠地設施，加上明星學區加持，讓房價獲得支撐，成為唯一單價站上百萬元的學區宅。

同樣是額滿完全中學，陽明高中國中部、政大附中國中部還有5字頭房價，幾乎僅師大附中國中部周邊房價的一半。周邊近1年平均單價為56.7萬元、53.5萬元，是此次統計中最親民的價格。

陳金萍表示，陽明高中國中部鄰近捷運士林站商圈，生活機能一應俱全，周邊還有科教館、天文館等教育設施，距離士林國小也不遠，區域文教氛圍濃。政大附中國中部因位於台北市邊緣地帶、捷運路網尚未延伸至此處，讓這裡的房價仍相當實惠，加上被住宅區環繞，環境較為清幽，適合喜愛靜謐環境的購屋族群。

成淵高中附中近1年交易量669件最熱絡，平均單價73.3萬元。陳金萍指出，該校設於大同區承德路上，剛好位在大同區與中山區的交界處，緊鄰捷運民權西路站雙捷運站，且周邊商圈發展成熟，購屋需求相當穩定。

陳金萍表示，搶進學區宅的眉眉角角很多，不僅要注意購買區域是否被劃分至學區內，也因為額滿學校十分熱門，必須提早幾年就設籍該區，因此建議有意購買學區宅的民眾，建議做好充足的資料調查及早規劃，才能如願幫助孩子進入心儀學校。