無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

▲當前房市燒燙燙，甚至出現許多亂象。（圖／讀者提供）

記者項瀚／台北報導

當前房市燒燙燙，甚至出現許多亂象。最新一集《地產詹哥老實說》邀請高力國際業主代表服務部董事黃舒衛，直言市場確實過熱，背後原因除了經濟基本面強，所謂不理性買房也是由政府政策造成的，並推估下半年房市將續熱，房市火熱必需要由股市告終。

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近期房市出現不少亂象，買房排隊已不夠看，甚至出現接待中心外夜宿2天，或是買房竟然還要配貨，先買3房，才有資格買2房，而中古市場也出現集體帶看現象，十分驚人。

對此，黃舒衛坦言，過去曾發生搶紅單現象，而2023年7月《平均地權條例》新法通過後，反倒讓市場形成「鎖籌碼」效應，而部分區域由於新增供給量不足，加上業者封盤、銷控，使得需求明顯大過供給，許多消費者擔心買不到房子。

另外，像是新青安房貸政策只補貼成屋，而部分民眾自備款有限，只能去追預售屋。黃舒衛說，新青安使成屋價格快速拉抬，而預售價格漲更快，排隊也情有可原。

▲黃舒衛坦言，當前房市如同無政府狀態。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

黃舒衛說，當前房市如同無政府狀態，甚至聽說有個案調整審閱期為3天，或是一天內調8次價格等等，而過去也曾發生過房市瘋狂現象，當時政府實施容積管制，許多建商大搶容積，加上外資剛進台灣，許多股市獲利資金轉進實體資產。

但到了1998年本土金融風暴爆發，股市引發房市投資不順，多頭告終。黃舒衛說，要壓抑房市，政府政策的影響相當有限，主要還是要靠股市與金融作收。

當前若政府出手打房，能抑制當前房市？黃舒衛坦言，效果相當有限，像是升息對預售屋無影響，反而讓現在有貸款的人負擔更重，反倒是政府要善用目前手上的工具，制定明確制度，像是雖然《平均地權條例》新法通過，明明有杜絕炒作條款，但團購、揪團、飢餓行銷還是照舊。

▲央行升息對抑制預售市場的效果相當有限。（示意圖／記者項瀚攝）

黃舒衛認為，市場狀況跟過去不一樣，過去沒有網路平台，現在則是資訊流動太快，在議題操作下，很容易把買盤串連起來，另外下半年國內經濟基本面太強，熱錢太多，超額儲蓄超過4兆元，加上新政府暫無明確的住宅房市政策，估房市將續熱。

黃舒衛坦言，目前有很多區域都屬超漲，可能面臨泡沫化風險，因為生活機能尚未到位，像是5年前的青埔、10年前的副都心，都面臨一波價格修正，但以現在來看，房價還是站回，甚至創下新高。

因此，黃舒衛建議，要預測未來的房價走勢很難，但有自住需求的消費者，在評估自身需求、預算等條件下，能出手就趕快出手。