很多人還沒買房「不是買不起」！大票讚中肯：這種人無法富有

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市買氣熱，買房也成為熱門話題。財經作家「阿格力」就在粉專表示，最近看到網上很多討論，忍不住覺得買家心態「很好玩」，「重劃區預算內嫌棄機能不好，蛋黃區新房買不起，但蛋黃公寓又不想住」，不禁笑呼「很多人其實都不是買不起，只是看不起自己有辦法買的」，引發共鳴。

阿格力在粉專表示，最近網上很多關於買房的討論，真的覺得很好玩，「買遠一點可以負擔的地方，嫌棄上班遠；買離上班近的地方就說太貴，買了就沒錢旅遊玩樂；重劃區預算內嫌棄機能不好；蛋黃區新房買不起，但蛋黃公寓又不想住。」

阿格力便貼出一個冒冷汗尷尬笑的emoji表示，「很多人其實都不是買不起，只是看不起自己有辦法買的～」話題引來反指標女神「吃土鋁繩-巴逆逆」留言，「我買市區直接沒錢吃飯。」

貼文吸引其他人留言，「最後一句中肯～」、「什麼都沒有的人，還嫌東嫌西的人永遠沒辦法變富有」、「有加入一個建案的群組，裡面一直有幾個人從五月就一直嫌，嫌貴、嫌設備、嫌管線，一個月過去，還是沒買，但價格比五月更貴了XD」、「最後兩句重點直接畫起來」、「夢想要有階段性，先求有再求好」、「要信義區的繁榮便利，要沿海下陷地區的房價。」