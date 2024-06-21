新青安的代價！　1千萬房貸「40年總利息飆550萬」

▲新青安房貸夯，但以房貸1000萬元、40年期試算，總利息支出高達550萬元。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

新青安房貸夯，但以房貸1000萬元、40年期試算，總利息支出高達550萬元，反觀20年期只需280萬元。但信義房屋專家表示，長輩當年房貸利率可能7、8%，普遍有早點把錢還銀行的想法，但現在利率才2%，想法也普遍改變了。

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新青安房貸放貸爆量，尤其5年寬限期、40年期房貸成為市場短期付款最輕鬆的方式，試算40年期的新青安房貸1000萬元，都不提前償還狀況下，利息支出就高達550萬元，等於借1千萬40年要償還1550萬元。

觀察不同年期，利息補貼期間每月房貸利息都是1萬4792元，但20年期過了寬限期每月還款要6.56萬元，不過因為本金償還的多，20年利息約280萬元。

30年期寬限期後每月房貸4.37萬元，30年利息411萬元；40年期寬限期後每月房貸3.46萬元，比20年期每月少繳3.1萬元，不過40年期房貸利息就多達550萬元，比20年期將近多了1倍。





▲以新青安房貸1000萬元試算，40年前的總利息比20年前高出1倍。（圖／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然已有銀行推出40年期房貸，不過畢竟還是少數銀行，新青安則是由公銀行庫配合政策可使用40年期房貸，對於首購族來說每月還款過了寬限期，對於首購族相當有吸引力，但延遲償還本金付出的代價就是利息會明顯增加。

但曾敬德說，40年期的房貸族其實主導權還是在自己手上，現在購屋人觀念已跟長輩不一樣，長輩當年房貸利率可能7、8%，普遍有早點把錢還銀行的想法，現在房貸利率2%多，房貸利息比房租划算。

且現在投資理財工具眾多，有些存債套利、有些投資ETF與股市，觀念從早點還變成晚點還，甚至把房貸利息當房租，房貸本金越晚還越好的觀念。

曾敬德建議：「工具沒有絕對好壞，要選擇最適合自己的方案，但也要保守思考，如果萬一哪天景氣不好股房雙跌，甚至工作都受到影響時，怎樣可以平安度過不景氣。」

分析師丁彥鈞表示，低利時代買房都盡量「貸越多、貸越長越好」，把其他資金拿去投資理財，房貸利率僅2%多，市場上有許多投資標的，年投報都可達5%表現，而把錢轉到證券市場的狀況，在近期股市一飛沖天時也特別明顯。

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