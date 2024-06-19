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房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲達人表示，不用轉貸，只要善用理財型房貸也能做到「無限寬限期」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

不用轉貸，也能「無限寬限期」！最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，闡述買房貸款的秘密訣竅，首先是向銀行提出「理財型房貸」，可完全運用所有本金部分，另外針對多屋族的限貸令，則建議善用「科目一、四房貸」，一樣能貸到8成。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，搞懂「理財型房貸」。

陳俊廷表示，民眾想延長寬限期，大多會透過轉貸，但這除了過程中產生的費用，也不是任何情況下銀行都願埋單，因此更建議主動向銀行提出「理財型房貸」，這在各家銀行有不同名稱，像第一銀行是樂活型綜合房貸、合庫則稱為透支型房貸。

陳俊廷說明，理財性房貸會有主約、附約2帳號，其中一個是利息，另一個是本金，而在本金帳戶部分錢是可以抽出來用的，這適用於新購戶以及轉貸戶。

舉例來說，陳俊廷分享一位客戶的經驗，他過去在竹科上班，收入相當不錯，每月背10萬元房貸，不料突遭資遣，原擔心還不出來，但之後他就是轉貸並申請「理財型房貸」，過去繳過的600萬元本金通通拿回來用。

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳俊廷分享客戶善用「理財型房貸」的經驗，在被資遣、背大筆房貸之際，壓力瞬間消失。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳俊廷說，通常申請房貸時，要主動向銀行提出「理財型房貸」才會辦得到，但這種房貸模式也有缺點，就是利率稍微高一些，假如主約是2%，那附約可能是2.5~2.7％。

不過，陳俊廷認為，這利率實在也不高，反而可讓資金運用相當靈活，又屬長債，比起信貸好多了，但提醒抽出來的這些錢不能直接拿去買房，必須得「過過水」，像是買賣股票，拿賺到的錢再去買房。

▲國泰世華銀、國壽桃竹地區加強防疫措施。（圖／記者陳依旻攝）

▲銀行房貸可分科目一、科目四2種。（示意圖／ET資料照）

另外，關於第二戶、第三戶的限貸令，陳俊廷也有撇步。他說，銀行房貸可分科目一、科目四2種，科目一是指購置型房貸，也就是在買房的當下貸款，科目四則為週轉型房貸，屬於全款買下後再貸款，而因為這錢本來就屬於個人，因此不受央行限貸影響。

陳俊廷舉例，先把第一屋房貸還清，將科目一貸款塗銷，之後用科目四貸款出來，購置第二屋走科目一，就可以貸到8成了，而且購置第二屋的資金也相當足夠。

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關鍵字：地產詹哥老實說法拍小哥陳俊廷房貸貸款寬限期轉貸科目一科目四理財型房貸

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