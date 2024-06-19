房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

▲達人表示，不用轉貸，只要善用理財型房貸也能做到「無限寬限期」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

不用轉貸，也能「無限寬限期」！最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，闡述買房貸款的秘密訣竅，首先是向銀行提出「理財型房貸」，可完全運用所有本金部分，另外針對多屋族的限貸令，則建議善用「科目一、四房貸」，一樣能貸到8成。

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陳俊廷表示，民眾想延長寬限期，大多會透過轉貸，但這除了過程中產生的費用，也不是任何情況下銀行都願埋單，因此更建議主動向銀行提出「理財型房貸」，這在各家銀行有不同名稱，像第一銀行是樂活型綜合房貸、合庫則稱為透支型房貸。

陳俊廷說明，理財性房貸會有主約、附約2帳號，其中一個是利息，另一個是本金，而在本金帳戶部分錢是可以抽出來用的，這適用於新購戶以及轉貸戶。

舉例來說，陳俊廷分享一位客戶的經驗，他過去在竹科上班，收入相當不錯，每月背10萬元房貸，不料突遭資遣，原擔心還不出來，但之後他就是轉貸並申請「理財型房貸」，過去繳過的600萬元本金通通拿回來用。

▲陳俊廷分享客戶善用「理財型房貸」的經驗，在被資遣、背大筆房貸之際，壓力瞬間消失。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳俊廷說，通常申請房貸時，要主動向銀行提出「理財型房貸」才會辦得到，但這種房貸模式也有缺點，就是利率稍微高一些，假如主約是2%，那附約可能是2.5~2.7％。

不過，陳俊廷認為，這利率實在也不高，反而可讓資金運用相當靈活，又屬長債，比起信貸好多了，但提醒抽出來的這些錢不能直接拿去買房，必須得「過過水」，像是買賣股票，拿賺到的錢再去買房。

▲銀行房貸可分科目一、科目四2種。（示意圖／ET資料照）

另外，關於第二戶、第三戶的限貸令，陳俊廷也有撇步。他說，銀行房貸可分科目一、科目四2種，科目一是指購置型房貸，也就是在買房的當下貸款，科目四則為週轉型房貸，屬於全款買下後再貸款，而因為這錢本來就屬於個人，因此不受央行限貸影響。

陳俊廷舉例，先把第一屋房貸還清，將科目一貸款塗銷，之後用科目四貸款出來，購置第二屋走科目一，就可以貸到8成了，而且購置第二屋的資金也相當足夠。