冷氣洗完還是吹不涼！網喊「補冷媒」師傅1狀況搖頭：浪費錢

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣的夏天又熱又悶，許多人回家第一件事就是打開冷氣。有網友求助，房間的冷氣機已經用了快十年，最近機器怪怪的，剛運轉時還會覺得涼，吹了一陣子要把溫度往下調才會涼，可是晚上又會冷醒，所以都睡不好。他已經請師傅到家裡清洗過，但是沒過多久又出現同樣狀況，這樣是否該換新的冷氣機了呢？

該名網友在PTT的E-appliance板上表示，房間冷氣機用了快10年，從3月開始，開冷氣設定25度時還有涼，但吹一陣子後開始覺得不涼，要調到22、23度才會感覺到冷風，然而這樣的設定卻讓他在半夜覺得太冷，「冷氣溫度調來調去的，晚上都睡不好。」

他透露，之前有請師傅清洗過室內機，洗完的確有改善，但半個月後又再度出現不冷的狀況，讓他困惑不已，難道要換新冷氣了嗎？

貼文引發討論，有網友則推測，可能跟冷媒有關係，「理論上洗完應該就會改善，可能漏冷媒」、「換冷媒看看，我老家也是用很久吹不涼，請師傅來換冷媒就解決了」、「外機散熱排散熱不良、冷媒不夠、壓縮機有問題，這幾個大概都是冷熱異常的問題點」、「感覺是冷媒。」

不過，一名空調專家曾在TikTok分享影片，片中的冷氣師傅提到，冷媒是一個封閉系統，理論上不會漏，如果冷媒漏了，代表冷氣機內的銅管可能已經腐蝕。即使再加冷媒，若銅管腐蝕的情況嚴重，還是會再次漏掉。因此他建議，如果冷媒漏掉的狀況不嚴重，可以繼續使用；但若銅管破洞較大，建議直接換新的冷氣機，否則只是在浪費錢補冷媒，冷氣機還是不會冷。

不少人也認同直接換一台新的，畢竟已經使用了十年，換一台一級能源效率的變頻冷氣還能省電，「10年應該可以直接換新了」、「感覺可以換了」、「十年直接換新應該比較省事」、「十年機再去查修查漏也不划算了，修好搞不好又容易復發或其他毛病。」