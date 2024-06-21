預售屋賣700萬　蓋完後「暴漲2倍」！網曝低價3原因：房價漲是主因

▲買預售屋風險較大。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人努力工作存錢的終極目標，就是為了擁有一間屬於自己的房，一名網友表示，預收屋售價700萬元，但蓋好後轉售，可以賣到1000萬元，甚至是2倍價格，好奇是什麼原因導致背後的價差。對此，信義房屋專家表示，最主要的原因是房價上漲，且買預售屋會有一定的風險。

有網友在臉書「買房知識家」發文，好奇為何預售屋在購買時只需要700萬元，但是建造完成後，卻可以轉售到1000萬，甚至是原價的兩倍，他感到困惑，不明白這中間的價差是如何產生的。

貼文一出，網友表示很正常，「蓋個房子要兩、三年，目前保守抓一年約漲100萬，所以700萬變成1000萬正常的」、「預售本來就比成屋便宜，一筆錢拿出去幾年，沒比較便宜誰要買？至於能賣多少表示是市價，預售到成屋有幾年時間，表示這段時間房價在漲，有很難理解嗎？」「親戚預售買1100萬，蓋好賣1500萬」、「不曉得價差，但是預售屋風險一定比較高，包括爛尾跟與設計想像不符等問題，所以比較便宜是應該的」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最主要的原因是，「房價上漲了」，另外買預售屋時，會有一定的風險，像是建商能不能如期交屋、房屋的狀況、品質好不好等等都不清楚，要等蓋好的時候才會知道，價格因此也會比較低。