台中西屯國安社宅動土　房仲：仍供不應求

▲西屯區「國安二三期好宅」日前動土，預計2029年完工，提供780戶1~3房社宅。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

西屯區「國安二三期好宅」日前動土，此處社宅也是台中第三處開工的社宅，預計2029年完工，提供780戶1~3房社宅。信義房屋專家認為，目前中科周邊租屋、購屋狀況因台積電二廠預計明年動工，市況仍供不應求。

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「國安二三期好宅」位於中科特區，國安一路上，台中市長盧秀燕表示：「西屯區為台中人口第二多的行政區，目前國安一期好宅500戶，預計年底完工，明年就可入住；而國安二三期好宅動土將增加780戶，總計1280 戶，照顧有需求的民眾。」

▲西屯國安好宅，位屬台中科技產業走廊，鄰近東海大學，公共服務機能完善。（圖／記者陳筱惠攝）

市府進一步祭出全國最優惠的「567777」折扣方案，第一年租金5折、第二年6折。此次興建地下4層、地上23層，提供1房479戶、2房280戶、3房21戶，低樓層設有店鋪、幼兒園、家庭福利服務中心、共享廚房、舞蹈教室等，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所，還規劃「星空電影院」、「skywalk」、「表演階梯」、「閱讀階梯」等公共空間。

▲國安一期社宅將在年底完工，周邊社區5000戶量體，未來上下班車潮洶湧。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中科東大店專案經理陳泱儒表示：「近期中科生活圈1房租金大約落在1萬元左右、1房1廳租金行情大落1.5萬元~1.8萬元。2房產品如『新杜拜』等大概2.5萬元、5年內新成屋2房則可達2.8萬元~3萬元。」

陳泱儒認為：「雖然新案開始釋出租屋量體，但實際上中科生活圈供給還是少於需求，預計社宅還會吸引一波青年新移民進駐。」

據了解，國安一期社宅將在年底完工，周邊社區也將迎來500戶的新鄰居，以國安一路上5000戶量體來說，雖然距離中科園區相當近，車程僅5~10分鐘，但上下班車潮相當洶湧，對此，各社區對於進出社區車道動線也嚴陣以待。

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