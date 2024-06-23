1日代銷體驗「從刷馬桶開始」　年薪500萬真實面曝光

記者陳筱惠／台中報導

日前上市櫃公司2023年員工均薪前十名公司，赫然出現不動產代銷王愛山林員工平均薪資以552.6萬元稱霸，隨著房市暢旺，《ETtoday新聞雲》前進案場體驗一日代銷，發現要達到年薪500萬元等級，至少要年賣超過84間房、接待近千組顧客，並非表面光鮮亮麗。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

▲房市暢旺，《ETtoday新聞雲》前進案場體驗一日代銷。（圖／記者陳筱惠攝）

今日體驗的建案位於台中市北屯區蛋黃區預售案大鑫建設「琢寓」新案，從第一線銷售人員「跑單」做起。大鑫「琢寓」銷售專案經理張凱鈞表示，代銷業者做為建商與消費者之間的橋樑，基本架構有負責個案的專案經理，負責統籌銷售策略、廣告策略、預算分配、業主協商等。底下還有副專、業務等職位，第一線接觸客戶的銷售，多半是約聘制的「跑單」、「銷售人員」。

▲以台中來說，銷售人員平均年薪達到100萬元，代表有銷售基礎、年薪300萬元就已經是超級業務員等級。（圖／記者陳筱惠攝）

要挑戰年薪500萬元，短時間最容易達到的就是第一線銷售人員與代銷高層人員，張凱鈞說：「以台中來說，銷售人員平均年薪達到100萬元，代表有銷售基礎、年薪300萬元就已經是超級業務員等級，很認真並不休息接案的銷售，的確有望達到年薪500萬元等級。」

據了解，跑單獎金制度獎金的抽成有跳％制度，基礎為千分之4，最多跳至千分之7，以最低％來計算，一個人需要銷售至少12.5億元才有辦法，而12.5億元是什麼概念呢，以目前台中大部分購屋族可接受預算落在1500萬元來說，至少要賣出84間房，若以業界成交比1：10來說，至少得接待840組四面八方的顧客群。

▲體驗一日跑單行程，記者漏洞百出。（圖／記者陳筱惠攝）

而實際體驗一日跑單行程，從早上9點開始，得先進案場開始整理周邊環境，基本的打掃環境、澆花養護，之後進行早會，進行最新市況教育訓練、也討論賞屋客的追蹤與後續。

一路到10點開始陸續有預約顧客前來，此時跑單的實力立刻比出高低，擔任記者銷售師傅的現場業務副理蔣小姐就說：「除了對自家產品要熟悉這是基本條件外，對於區域行情、競品調查以及建材特性都需要相當了解，甚至還要洞悉消費者心理，準確判斷下才能增加成交率。」

實際上體驗過程，記者漏洞百出，除了接待客戶外，除了基本應對進退外，對於消費者會提問的各式問題，都顯得相當窘迫，購屋族針對建案的各式問題，如建商品牌基礎、每項建材規格、預算金額等都相當精準，一組顧客至少要花3小時左右溝通。

▲業者不諱言這是個賣肝且需具備專業度的行業，不僅對基地條件、市價行情，甚至建材細節都需相當了解。（圖／記者陳筱惠攝）

上午、下午各一組預約顧客，基本上就花費掉正常工作時間，中間空擋或是下午時間，還要趕緊CALL客約至現場賞屋，詳細記錄顧客需求與預算，也常遇到假電話、而被掛電話也是日常生活，挫折感加上業績壓力，對於目前職場環境來說，工時長、休假少，都是相對高壓的生活。

500萬元年薪會有誘因嗎？凱爾建築代銷負責人簡立凱就不諱言：「這是個賣肝且需具備專業度的行業，業績導向下，只要肯拼都是有機會高於平均薪資。」

簡立凱說：「實際上平均值要達到500萬元並不容易，畢竟業務工作起起伏伏，工時也很長從早上9點到晚上9點，尤其是一個案子剛開案，個案新鮮度最高的時候，忙到凌晨1、2點也是有的，常常一回到家就是倒頭便睡。」

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限