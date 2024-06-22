「房地合一稅8成」壓房市？　遭嗆：錯誤考卷上「寫錯的答案」





▲房市熱，央行出手調控，但許多專家都認為，市場不會為此熄火。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市熱，央行出手調控，但許多專家都認為，市場不會為此熄火，不禁讓網友感嘆「到底還有什麼方式，才能完全抑制房市？」房仲提出，若將房地合一稅調高到8成，效果將非常明顯，但此建議遭專家嗆：「千萬不要在錯的考卷上，再填上錯誤的答案。」

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今年房市交易火燙，日前央行出手調控，祭出降準、特定地區第二戶限貸6成，但許多專家都認為，市場不會因此受到壓力，這也不禁讓網友紛紛哀號感嘆：「到底還有什麼方式可以讓房市大降溫，所有投資置產客都退場？」

一位資深房仲認為，要完全壓抑房市，就要讓「所有人覺得，房價不會再漲」，若政府敢把房地合一稅一舉拉到8成，將會非常有效，因為投報率壓到這麼低，有許多其他穩定的投資替代工具，例如美債等等，到時就真的不會有人想買房置產，全數回歸真正的剛需自住。

▲全球房地合一稅最高的是韓國。（圖／CFP）

不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣的房地合一稅2年內45%，已是全球第二高，最高的是韓國2年內60%，而若再往上調，只會讓二手市場供給量再下降，賣方加價變得更容易，反而助漲房價，「當時房地合一2.0已驗證了這項市場機制，千萬不要在錯的考卷上，再填上錯誤的答案。」

何世昌坦言，國內房市大好，主要原因就是供不應求，「說實在的，全世界也找不到任何一種政策工具，有辦法壓抑自由市場的房市走向，除非是整體經濟大蕭條。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯也認為，房地產價格容易受到政策轉嫁，像是今年7月將上路的囤房稅2.0，市場就預期租金價格將因此上升，而房地合一稅若再上調，也大概率會出現轉嫁，使房價再度墊高。

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