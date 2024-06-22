想買中永和44年老公寓「但裝修要200萬」　網曝1現實面：可以買

▲原PO想買老公寓自住。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一件大事，下手前應該再三斟酌，一名網友表示，最近看到一間44年的老公寓，位置在中永和交界附近，地點不錯，是個鬧中取靜的好位置，但是裝修費需要200萬元左右，好奇這樣的價格值不值得。信義房屋專家建議，裝修不能貸款，自備款需要準備多一點，200萬可能有點緊。

有網友在臉書「買房知識家」發文，看到一間位於中永和交界的44年老公寓，地點相當滿意，環境鬧中取靜，雖然不在捷運站附近，但交通便利性仍然算是不錯，然而，這間公寓可能需要花費150萬到200萬的裝修，「請問大家會考慮現在這個年代還買40幾年的老屋來自住嗎？」

對此，有網友認為可以買，「買房這事就是能力所及，先求有再求好」、「會啊！因為預算有限，所以我們也是買40多年舊公寓來整理自住」、「現在也是在找中永和的公寓，一般都超過40年了，很多都50年了，預算有限也只能找負擔得起的」、「會，光想那個公設要多花好幾百，我寧願拿來裝修」。

但另一派網友搖頭，「如果是我不要，寧可去賣偏僻一點的預售屋」、「個人是不會，但見人見智，整理了起來要200萬，再加上裝潢，這屋成本也太大」。也有網友指出，「位置最重要」、「看都更可能性，基地面積是否夠大且完整、巷弄道路是否超過八米寬、土地產權單純不複雜等等，建議至少要買有未來性的老公寓」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，自備款需要多準備一點，「裝修沒有辦法貸款，現在裝潢很貴」，而且如果屋況很糟的話，要評估一下200萬元能做到什麼程度，「錢要算很清楚」。