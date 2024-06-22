賣1戶可省3張台積電　北市建商加速去化豪宅餘屋

▲自去年9月行政院會通過囤房稅2.0修法以來，北市建商中，屋齡已13年的「皇翔御琚」銷售態度最為積極，共有5筆餘屋售出。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／台北報導

囤房稅2.0將於7月實施，針對建商持有逾5年未售出的豪宅餘屋課以4.8%的重稅。台灣房屋集團統計，自去年9月行政院會通過囤房稅2.0修法以來，北市建商持有逾5年的億級豪宅餘屋交易案例，其中屋齡已13年的「皇翔御琚」銷售態度最為積極，共有5筆餘屋售出，成交單價介於206~222.4萬元間。

根據台灣房屋統計《台北地政雲》數據，屋齡已13年的信義計畫區的豪宅「皇翔御琚」，自囤房稅2.0修法以來，共計有5筆建商餘屋售出，其中包括5月由自然人以約4.17億元無貸款買下的交易，成交單價介於206萬至222.4萬元間。而大安森林公園首排「ONE PARK TAIPEI 信義聯勤」同期也有4筆餘屋交易。另外，包括「西華富邦」、「冠德信義」、「華固名鑄」3大豪邸，也各有3筆餘屋成功售出。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於房屋稅的課稅標準與屋齡、地段和樓層等因素連動，因此地段佳的大坪數豪宅，在稅基高的情況下，受到囤房稅2.0的牽動更深。

「據財政部公布的課稅標準，滿5年中古豪宅餘屋，將以最高稅率4.8%課徵，這類百坪豪宅的單戶房屋稅，每年恐提高至250萬至300萬元，相當於3張台積電股票的價值，促使業者在新政實施前，儘可能減少餘屋存量，以降低未來的持有成本。」張旭嵐說。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中補充：「近期的交易案例中，成交單價普遍落在同社區的中低水位，許多富豪買家選擇以自然人名義購買，無需經過貸款審批，更加速了交易流程。」