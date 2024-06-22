ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

未來主流是三房？達人曝「1關鍵」沒比較好　全場共鳴：真的小

▲▼租屋,租金,房東,打房,房市,套房,雅房,分租,北漂。（圖／記者賴志昶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日不少網友熱論「三房將成為未來主流？」引起話題。就有資深房仲根據從業11年的經驗，分享自己的觀察，「不論時代怎麼變遷，大多數人對於買房的理想，在能力範圍允許下，起手式還是憧憬要有個三房。」但有時房數也只是個迷思，「若建商推出個主建（扣陽台）15坪的三房給你，你覺得這有比較好嗎？」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文指出，這個問題的答案，取決於提問者的立場和需求，而不是一個統一的答案。首先，對於自住客來說，他認為不論時代如何變遷，大多數人在買房時的理想，仍然是希望能有一個三房的家。

他表示，三房的配置提供了一個緩衝的概念，無論是單身還是有伴侶或有小孩，三房都能滿足各種生活需求。例如，單身者可以將一間房間作為主臥，一間作為書房，另一間作為客房或儲物間。如果覺得房間太多，還可以將一間房間打掉，變成2+1房格局，讓生活更舒適。

對於投資客來說，林姓房仲認為，問題的關鍵不在於房間的數量，而在於所購買的產品是否具有競爭力和稀缺性。他認為，投資者需要思考的是，為什麼買方會選擇他們的房子，而不是其他物件。這涉及到的問題相對複雜，包括市場房源供應的狀況、住宅信用管制的門檻是否調整、經濟景氣氛圍等。

最後，他指出，現在很多人瘋狂購買兩房，並不是因為兩房突然變得流行，而是因為三房的價格太高，他們負擔不起。不過他認為，房間數量只是一個迷思，並不會因為標榜「三房」，就能讓人心滿意足。因此建議，購房者在選擇時，應更加關注房子的實際面積，「畢竟坪數實際數字就擺在那，這偷也偷不了。」

貼文引發共鳴，「現在新房子都很小，我買四房改成兩房，才像房間的正常尺寸」、「要壓總價只能用號稱三房來賣，室內真的很小」、「坪數才是一切」、「我家就是三房，室內21坪+3坪陽台，真的也不大，有小孩就知道」、「同意，我參觀過三房一衛浴的那種，真的很小。」

聽Podcast吸收房產新知！訂閱訂起來d(^^*)

►來聽美女記者《地產詹哥老實說》剖析房市！

►讓《尚恩帶你上車》陪你聊「小老婆」的事～

關鍵字：買房三房兩房坪數格局

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

冷氣洗完還是吹不涼！網喊「補冷媒」師傅1狀況搖頭：浪費錢

台灣的夏天又熱又悶，許多人回家第一件事就是打開冷氣。有網友求助，房間的冷氣機已經用了快十年，最近機器怪怪的，剛運轉時還會覺得涼，吹了一陣子要把溫度往下調才會涼，可是晚上又會冷醒，所以都睡不好。他已經請師傅到家裡清洗過，但是沒過多久又出現同樣狀況，這樣是否該換新的冷氣機了呢？

20分鐘前

老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

1筆買房錢撕裂整個家。中國大陸浙江1名王姓婦人不滿李姓丈夫沒與她討論，就給兒子100萬元（約新台幣445萬元）買房錢，氣得將丈夫告上法院並要求返還。

44分鐘前

未來主流是三房？達人曝「1關鍵」沒比較好　全場共鳴：真的小

近日不少網友熱論「三房將成為未來主流？」引起話題。就有資深房仲根據從業11年的經驗，分享自己的觀察，「不論時代怎麼變遷，大多數人對於買房的理想，在能力範圍允許下，起手式還是憧憬要有個三房。」但有時房數也只是個迷思，「若建商推出個主建（扣陽台）15坪的三房給你，你覺得這有比較好嗎？」

1小時前

陳炳辰／打擊新青安壓房市「劃錯重點」　房市旺到下回央行會議

央行祭出第六波選擇性信用管制，被市場認為了無新意，而另一方面新青安政策備受撻伐，被認定為炒房助攻手。不過，打擊新青安來壓抑房市，恐怕是劃錯重點，背後有4大原因，包括預售不適用新青安、不少自用買方使用新青安等等。

1小時前

土城迎7字頭超瘋狂！專家曝新北「1低價潛力區」：如下個土城

日前五股區洲子洋地區房價站上6字頭，令房產專家也傻了，「大台北人道走廊-1」，結果他前兩日發現，土城也迎來7字頭，「那板橋、三重、中永和、新店要賣多少啊？」直呼「想都不敢想」。不過，若是還想找低價潛力區，他認為目前最好入手的除了淡海、八里外，未來捷運可到、房價不貴的地方就是樹林了。

1小時前

5年漲破95%！　楠梓區登七都「漲最大」行政區

近5年全台中古屋房價最狂前10行政區，由高雄楠梓區、新竹竹北市和台中太平區漲幅超過9成，拿下前3位。進一步觀察這10個行政區過去1年房價漲幅，最高的則是新北三峽區和桃園龜山區，漲幅最高達18%。

3小時前

美國搶房大戰逐漸冷卻　2致命原因曝光

在高房價和高利率的影響下，美國房地產市場出現了賣家增加但房屋銷售速度放緩的現象。根據美國房地產網站「Zillow」最新的市場報告，5月份的新房源上市數量較去年同期增長了13％，但潛在買家因高價格和利率望而卻步，導致房屋銷售周期延長。

14小時前

騎樓供公共通行享優惠　符合1條件地價稅全免了

別忘了地價稅減免優惠！為鼓勵民眾將騎樓供公共通行使用，新竹市政府提供騎樓地價稅減免優惠，以創造友善的步行環境。民眾如果將自家騎樓走廊供公共通行使用，可減免地價稅，若其樓上無建築物，地價稅更可全免。

15小時前

日本閒置空屋問題嚴重「拉低周邊不動產」　經濟損失估3.9兆日圓

日本民間團體試算，長期閒置的空屋拉低周邊不動產價格，在日本全國所造成的經濟損失截至2023年為止的5年間上看3.9兆日圓（約新台幣8158億元）。

16小時前

龜山A7、安坑K7對決　專家：「每坪價差10萬」1區將超車

網友買房，議論起龜山A7與安坑K7的比較。專家表示，A7新案4字頭、K7則為5字頭，兩者每坪價差約10萬元，但買盤南轅北轍，很難比較，「A7近年房價漲勢強，未來超車K7的機率高。」

16小時前

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

龜山A7、安坑K7對決　專家：..

都1800萬！八里社區大樓「比..

全方位交通齊通！神助攻【當代首..

新青安的代價！　1千萬房貸「4..

七期白派豪宅爭議未落幕　高樓層..

台灣最多隱形富豪的小鎮！

25歲男「有一塊3000萬地」..

台中東區搭藍線核定　信義：「假..

5年漲破95%！　楠梓區登七都..

台糖首次土地招標採「合建分屋留..

ETtoday房產雲

最新新聞more

冷氣洗完吹不涼！網喊「補冷媒」..

老公送兒450萬買房錢！她怒提..

未來主流是三房？達人曝1關鍵：..

陳炳辰／打擊新青安壓房市「劃錯..

土城迎7字頭超狂！專家曝新北「..

5年漲破95%！　楠梓區登七都..

美國搶房大戰逐漸冷卻　2致命原..

騎樓供公共通行享優惠　符合1條..

日本空屋拉低周邊不動產　損失慘..

龜山A7、安坑K7對決　專家：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366