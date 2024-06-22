未來主流是三房？達人曝「1關鍵」沒比較好　全場共鳴：真的小

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日不少網友熱論「三房將成為未來主流？」引起話題。就有資深房仲根據從業11年的經驗，分享自己的觀察，「不論時代怎麼變遷，大多數人對於買房的理想，在能力範圍允許下，起手式還是憧憬要有個三房。」但有時房數也只是個迷思，「若建商推出個主建（扣陽台）15坪的三房給你，你覺得這有比較好嗎？」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文指出，這個問題的答案，取決於提問者的立場和需求，而不是一個統一的答案。首先，對於自住客來說，他認為不論時代如何變遷，大多數人在買房時的理想，仍然是希望能有一個三房的家。

他表示，三房的配置提供了一個緩衝的概念，無論是單身還是有伴侶或有小孩，三房都能滿足各種生活需求。例如，單身者可以將一間房間作為主臥，一間作為書房，另一間作為客房或儲物間。如果覺得房間太多，還可以將一間房間打掉，變成2+1房格局，讓生活更舒適。

對於投資客來說，林姓房仲認為，問題的關鍵不在於房間的數量，而在於所購買的產品是否具有競爭力和稀缺性。他認為，投資者需要思考的是，為什麼買方會選擇他們的房子，而不是其他物件。這涉及到的問題相對複雜，包括市場房源供應的狀況、住宅信用管制的門檻是否調整、經濟景氣氛圍等。

最後，他指出，現在很多人瘋狂購買兩房，並不是因為兩房突然變得流行，而是因為三房的價格太高，他們負擔不起。不過他認為，房間數量只是一個迷思，並不會因為標榜「三房」，就能讓人心滿意足。因此建議，購房者在選擇時，應更加關注房子的實際面積，「畢竟坪數實際數字就擺在那，這偷也偷不了。」

貼文引發共鳴，「現在新房子都很小，我買四房改成兩房，才像房間的正常尺寸」、「要壓總價只能用號稱三房來賣，室內真的很小」、「坪數才是一切」、「我家就是三房，室內21坪+3坪陽台，真的也不大，有小孩就知道」、「同意，我參觀過三房一衛浴的那種，真的很小。」