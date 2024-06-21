龜山A7、安坑K7對決　專家：「每坪價差10萬」1區將超車

▲網友買房，議論龜山A7與安坑K7。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

網友買房，議論起龜山A7與安坑K7的比較。專家表示，A7新案4字頭、K7則為5字頭，兩者每坪價差約10萬元，但買盤南轅北轍，很難比較，「A7近年房價漲勢強，未來超車K7的機率高。」

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PTT房屋版出現一篇爆文，網友議論龜山A7、安坑K7哪邊比較好，各有擁護者，紛紛留言提到：「A7腹地大，比較有開發潛力」、「A7機捷可到台北，K7只有輕軌」、「K7畢竟是新北」、「K7是天龍國新店門牌耶」。

另外，針對交通方面，有網友整理2區到各大科技辦公中心的距離，開車的話K7到內湖輝達43分、A7要56分，K7到南港超微34分、A7要55分，K7到信義微軟35分，A7要55分鐘，似乎是K7更加方便。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，龜山A7與安坑K7很難比較，因為客層南轅北轍，A7有機場捷運，到台北後四通八達，除了桃園客，還有雙北地區首購族，而K7雖然也有外地客，但以高速公路沿線為主，且新店在地買盤比重高。

價格方面，何世昌指出，A7新案4字頭、K7安坑5字頭，兩者每坪約差10萬元，「但A7價格漲勢猛，5年時間就從2字頭漲到4字頭，預期未來超車K7的機率高。」

▲ 安坑平地10年內大樓，成交單價站5字頭。（圖／記者項瀚攝）

大家房屋安坑輕軌安康加盟店東何俊達表示，安坑新案成交單價55~60萬元、10年內50~55萬元，再舊一點則在4字頭，若是安坑平地區塊，房價是緊鄰的新店、文山、雙和2/3，因此吸引大量外溢買盤。

不過，何俊達表示，目前安坑平地釋出量極少，交易較多的是山區安祥路、達觀路一帶。至於未來價格，他說：「安坑與周邊地區價格落差大，持續具備補漲動能。」

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