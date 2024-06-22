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移除濕機、電扇「1動作NG」！台電示警：小心電線外傷或內傷

▲▼除濕機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到夏天，台灣往往又濕又熱，使用除濕機和電風扇的機率大增。台電提醒，這些家電在濕熱的天氣中提供我們舒適，但在移動這些家電時，一定要注意不要讓電線被壓住。因為一旦電線被家電的腳座或桌椅等物品壓住，可能會導致電線外傷或內傷，甚至可能引起漏電或起火的危險。

台電今（22）日在粉專「台電電力粉絲團」發文，「又濕又熱的天氣，使用除濕機、電風扇的機會大增」、「#除濕機加電扇使用會更省電」、「#但別讓神隊友變豬隊友」。提到家中可能不只一處要用電風扇或除濕機，「這裡熱那裡濕，在使用家電時，你是不是也常將它們移來移去的呢？」

台電指出，不管風扇或除濕機，都有一條長長的電線，「移動時，有時一不注意，就會被電風扇的腳座，或是桌椅等等壓住」，但這行為其實有風險，因為久壓之後，可能導致電線外傷或內傷，引起漏電或起火的危險。

台電說明，電線外傷的情況，通常是指電線外部的絕緣層破損。如果電線長時間被重壓，外部的絕緣層有可能會破裂，導致裸露的銅線相互接觸，產生短路並引發火災。此外，這種情況也可能造成漏電的危險。

而電線內傷則可能是內部銅線斷裂，即使電線外層看似完好，但長時間被壓迫也可能導致內部的銅線受損，「如果內部銅線被壓到要斷不斷的話，會因斷線處的導體截面積減少，讓電阻值上升，導致電流流經時過熱，形成半斷線的短路現象。」

最後，台電強調，為了避免這些危險，在移動家電時，一定要確保電線不被壓住。此外，如果是在移動除濕機時，也要先將水箱的水倒掉，並在收納電源線後，用機身的把手來移動。

關鍵字：台電家電電器電風扇電扇除濕機夏天電線

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