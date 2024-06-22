土城迎7字頭超瘋狂！專家曝新北「1低價潛力區」：如下個土城

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前五股區洲子洋地區房價站上6字頭，令房產專家也傻了，「大台北人道走廊-1」，結果他前兩日發現，土城也迎來7字頭，「那板橋、三重、中永和、新店要賣多少啊？」直呼「想都不敢想」。不過，若是還想找低價潛力區，他認為目前最好入手的除了淡海、八里外，未來捷運可到、房價不貴的地方就是樹林了。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，他看到土城已迎來7字頭，原本看到某建案成交單價出現 68 ～ 69 萬，覺得已經十足瘋狂了。孰料另一間出現一戶成交 71萬／坪 的「神奇價位」。

這令他不禁直呼，「我滴乖乖，土城賣到 7 字頭，那板橋、三重、中永和、新店要賣多少啊。想都不敢想了，趕緊關上電腦去拜拜」，因為這個價位遠超乎他的意料。

但如果還想找低價潛力區，他透露，目前最好入手的除了淡海、八里外，未來捷運可到、房價不貴的地方，他覺得應該是樹林，「樹林宛如下一個土城，缺點是沒有重劃區，環境質感抗性較高，所以外地人看不上。」

不過展望未來，萬大中和樹林線正在興建中，搭車搭個幾站就能進台北市，「以後捷運完工通車，就算樹林沒有重劃區，應該還是會有不少人咬牙到樹林買房子。」最後，何世昌直勸，年輕人別抱怨買不起房，「樹林房價還算親民，早點進場卡位，不然二、三年後連湯都沒得喝了。」