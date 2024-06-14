月入4萬「房貸17k」累炸！屋主卻不敢賣：找不到那麼便宜的了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

繳房貸繳到崩潰！有網友表示，房貸已經繳了快兩年，但隨著升息，月付金繳得他壓力很大，生活品質更是每況愈下，「每個月賺的都拿去還貸款，身心靈快出問題…」不知道如何是好，引來不少人建議原PO賣掉。對此，信義房屋專家坦言，這是兩難的狀況，但如果可以，他建議不要賣，畢竟要再買恐怕不容易。

「求救！」有買屋族在「買房知識家」表示，自己已經繳了快兩年房貸，但月付金隨著升息不斷增加，他覺得壓力越來越大，整個影響生活品質、入不敷出，不禁求助，「我現在適合申請寬限期嗎？還是轉貸？還是有沒有其他更好方法降低月付金？」

原PO直言，每個月賺的錢都拿去還貸款，讓他身心靈快出問題。他也透露，房子買來是自住的，目前他月薪40k，房貸加上管理費是17k，另外還有車貸跟信貸、日常生活開銷，「實際遇到才發現，真的…很恐怖！」

看到貼文後，許多人紛紛搖頭，「請善用寬限期或是轉貸，如果只繳息還負擔不起，把房子賣一賣吧！換一個負擔得起的」、「都付不出來，再轉還是一樣問題，寬限期也是一樣的。你壓力很大就賣掉，你若覺得可以撐到6年，當然是最好。」

還有網友直呼，「既然已經壓縮到你的生活品質，有沒有考慮賣掉換小間一點，這樣壓力也比較小。」但原PO就指出，現在已經找不到那麼便宜的房子了，也直嘆「代銷試算房貸月付金到現在，多了4千！真的差很多。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德坦言，這是很兩難的情況，因為即使跟銀行談寬限期或轉貸，若工作沒有大幅增薪空間，也只是把痛苦往後延，甚至可能遞延賣房時機。若是選擇賣掉，則要面臨租房、想再買就買不起等窘況。如果可以，他還是建議不要賣，畢竟要再買恐怕不容易，但也只能自己評估。