跌破富人眼鏡！　高雄「前第一豪宅」屋主抱9年砍600萬轉手

▲前第一豪宅「國硯」曾穩坐高雄豪宅寶座首11年，今年出現轉售戶大賠654萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

以往高雄房價基期低，受惠台積電效應，近年購屋通常都是獲利的多、賠錢的少，然而買房不是穩賺，有錢人也會買到認賠出場。今年前第一豪宅「國硯」、以及農16特區「華人匯」再傳賠售物件，甚至在農16特區，出現豪宅2字頭的成交價，跌破豪宅客眼鏡。

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高雄指標豪宅聚落的亞灣、農16，一南一北是豪宅客指名度最高的區域，高價區中仍有賠售豪宅，尤其是位於亞灣的前第一豪宅「國硯」，曾穩坐高雄豪宅寶座首11年，直到2023年才被超越， 今年再現賠售物件。

該戶位於高樓層，坪數為121坪，原屋主2015年以5754萬元入手，持有9年，今年3月脫手，成交價5100萬元，雖然換算單價達42.48萬元，但帳面總價大賠654萬元，以一般人月薪5萬元換算，要不吃不喝10.9年才存得到價差。

▲農16的豪宅出現2字頭成交價，跌破豪宅客眼鏡。（圖／記者張雅雲攝）

而北高的農16特區，是目前高雄房價最貴的區域，最貴成屋曾出現72萬元的房價天花板。指標豪宅案「華人匯」統計今年共有6筆轉手交易，漲跌互見，4筆小賺，其中1筆高樓層物件，持有9年，大賠850萬元，單價24.86萬元。另1筆2月交易物件也賠售606萬元，換算單價僅24.67 萬元。

而低至2字頭的價格是今年該社區最低單價，農16的豪宅出現2字頭成交價，也跌破豪宅客眼鏡。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹指出，對高資產的客戶而言，轉手就是換產品的概念，就像股票賠錢也只能「認賠出場」，趕快把錢換到其他會賺錢標的才是重點，之前有豪宅客把大坪數毛胚屋換成店面收租，不但不用每月再付高額管理費，還有租金收入。

▲高雄今年轉手賠售豪宅。（ETtoday製表）

劉沛緹分析，這類豪宅推出時的時空背景，建商一窩蜂搶推大坪數豪宅，多採毛胚銷售，過去在預售時，吸引不少外地客、置產客入手，放到現在還有不少處於毛胚狀態，光是百坪戶別的毛胚屋，最基本的裝潢就約1500萬元，屋主乾脆直接轉售，加上這類金字塔頂端的客層，對認賠資產的耐挫度也較高。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，豪宅近年主要還是受豪宅4000萬元的限貸線影響，需自備6成讓買氣銳減，加上賣屋回歸屋主心態，若急賣或能接受賠售，自然也會拉低成交價。

此外，若央行再度下修對豪宅認定的標準，從現行的4000萬元降為3000萬元，連換屋產品都能輕鬆突破上限，只會讓中大坪數買氣更差，甚至未來新推案全面小宅化。

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