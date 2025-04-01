1000萬內預售屋在哪？　六都、新竹縣市只剩9區可選

▲桃園龍潭交通便捷，還有中科院、陸軍總部及龍潭科學園區提供大量就業機會，居住需求強。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

根據591實價登錄的最新統計，2024年若以1000萬元購入預售屋，六都加上新竹縣市只剩9個行政區可選擇，相比2023年有15個行政區，一年內驟減6個。如今雙北及新竹地區的房價早已突破千萬元，僅桃園、台中、台南及高雄有總價在千萬元以下的區域。

591房屋交易網25日發新聞稿指出，因央行打炒房政策影響，去年下半年房市買氣急轉直下，多數建商仍維持價格，預售屋房價並未鬆動，只是從過去幾年的「一路暴衝」變「小跑步」。小資族現在若想以千萬預算買房，變得越來越困難，能選擇的地區也越來越少。

去年成交總價在930萬元～999萬元的5個行政區包括：高雄市岡山區999萬元、桃園市楊梅區993.5萬元、台南市安定區988萬元、台中市后里區972.5萬元，以及台南市新營區931.5萬元。

高雄岡山預售屋已達999萬元，逼近總價千萬大關。桃園楊梅去年預售屋總價也接近千萬元。此區房價具競爭力，對外交通便利，因此吸引一些雙北及新竹通勤族關注，成交量破千件。

至於成交總價在570萬元～845萬元的4個行政區包括：桃園市觀音區845萬元、桃園市龍潭區805.5萬元、高雄市大寮區727萬元，以及高雄市林園區576.5萬元。

591房屋交易網指出，北台灣僅有桃園楊梅、觀音及龍潭區房價在千萬元內。觀音區近年受台商回流帶動大量人口進駐，加上重劃區推案密集，成為北台灣小資族買房熱區。而龍潭除了交通便捷，還有中科院、陸軍總部及龍潭科學園區提供大量就業機會，居住需求強。

至於高雄大寮與林園總價分別約700多萬元及500多萬元，單價仍在2字頭。大寮擁捷運橘線及工業區的就業機會，吸引鳳山外溢買盤。林園則因為南台灣半導體S廊帶產業發展，未來有捷運小港林園線及國道7號等建設，低房價成優勢。