存款120萬「可以在苗栗買房嗎？」　兩派戰翻：不要焦慮

▲原PO有意買房。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

存款含股票有120萬元，且目前薪水是7萬元，這樣可以買房嗎？近日有網友發文透露，他年輕時浪費不少錢，現在若有意買房，以他的條件，有機會在苗栗買到「小兩房」嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「29歲現在該買房嗎」為標題發文，提到他現在剛滿29歲，在新竹工作，月新7萬元。他含股票有120萬元的存款，且能和父母借40萬元，以這樣的經濟狀況，是否能夠買房？

原PO坦言，他年輕時不懂事，買了車、遊戲點數等，浪費了很多錢，現在實在後悔。如今動了買房的念頭，他就想知道自己是否有機會在苗栗買到「小兩房」呢？還是他應該先繼續存錢？他擔心日後房價又上漲，會一直買不起。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有自住需求，買了你未來會感謝自己」、「苗栗的話不用猶豫，沒有限貸一定被炒爆，越早上車越好」、「如果你有成家的想法，或是自住的剛需，那就著手開始看房子」、「先求有再求好，如果想要找每個條件都完美的房子，依你現在的條件永遠都買不到」。

但也有人建議，「看你人生目標是什麼，繳下去就是一輩子背40年債，推薦還是慢慢看，不要因為房市而焦慮、焦躁，買了不喜歡的物件」、「如果不急我會再等，雖然政府之後一定會有其他政策，但就等等看韭菜幾年後有沒有機會被割一波」、「先把本金滾大吧」。