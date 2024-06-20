南機場整宅都更首案找到實施者　建築外觀圖曝光

▲「南機場整宅」單元3的1179坪都更招商成功，由將捷拿下。（圖／台北市住都中心提供）

記者項瀚／台北報導

萬華「南機場整宅」為403大地震重災區，迫切需要都更。今日傳出好消息，單元3的1179坪基地招商成功，由將捷拿下，未來將興建2棟14層建築，規劃21~39坪住宅，但由於還有些程序要跑，到明年都還不會推案。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

403大地震發生後，屋齡50多年的「南機場整宅」傳出不少災情，急需都更，但事實上該區產權繁多，每戶室內面積僅8~12坪，整合困難，該區1～3期共分成7個更新單元，走公辦都更。

其中單元3，也就是第一期整宅的第二、三棟，總計160戶，基地面積1179坪在今（20日）招商成功，由將捷公司為最優申請人，成為南機場都更第一案。

台北市住都中心表示，該案預計投入32億元，更新後約可興建樓地板達9000坪以上，總銷售金額約70億元，建築將延續原有建築舊有紅磚元素，景觀利用綠地、座椅、鋪面錯落交織，並於地面層規劃店鋪空間，滿足社區周邊生活機能需求。

▲將捷未來將興建2棟14層建築，坪數規劃21~39坪，主攻2~3房格局。（圖／台北市住都中心提供）

將捷副總張又寧表示，該案預計興建2棟，坪數規劃21~39坪，主攻2~3房格局，但由於還有都更程序要跑，因此到明年應不會推案，銷售價格尚未確定。

張又寧說，台北市開發相當飽和，老舊房屋眾多，需要靠都市更新來翻新，而南機場地域換屋動能強，未來又有捷運萬大線建設，看好都更潛力。

另外，關於南機場其他單元整合進度，據了解單元1、2、4、5還在努力中，整合進度約5成，而本次受地震影響較大的位於單元4。另外，單元6、7住戶們則尚未表達都更意願。

▲「南機場整宅」都更共分成7個單元。（圖／台北市住都中心提供）

在地房仲指出，「南機場整宅」生活機能佳，鄰近未來的廈安站，旁邊又學區，地段不差，都更後小坪數成交價上看百萬，且在地不少老住戶已相當習慣區域環境，不想搬離，若有新案釋出會是很好的選項。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限