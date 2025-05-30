「台幣升值已經結束」　總經學家吳嘉隆指：未見房市恐慌

▲總體經濟學家吳嘉隆認為台幣升值已經結束，而房市未見恐慌拋售，現在正是面臨挑戰與機會並存的局面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導



面對川普政府的關稅政策，知名總體經濟學家吳嘉隆認為，「這場關稅戰雖然還未有定論，但台幣升值已經結束，而房市未見恐慌拋售，現在正是面臨挑戰與機會並存的局面。」

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日前中美經貿聯合聲明，美國對中國產品的關稅從當前的145％下調至30％，中國則會將對美國進口關稅從125％降至10％，並且雙方迎來90天緩衝期，吳嘉隆認為：「川普的關稅政策明顯針對中國，這已超越單純的經濟範疇，成為大國博弈的一部分，所以，千萬不要以為『經濟的歸經濟，政治的歸政治』，因為根本沒有這麼一回事！」

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面對經濟動盪，吳嘉隆認為：「全球經濟正在重新洗牌，台灣在美國再工業化中扮演關鍵角色，全球化已進入3.0階段，美中之間的地緣政治對抗加劇，美國的再工業化需要台灣和日本的協助。」因此，台灣的地理位置與經濟地位相對穩固。

▲知名總體經濟學家吳嘉隆（左三）、臺中市建築經營協會理事長楊志鵬（右三）呼籲台灣政府應審慎評估營建業形勢。（圖／記者陳筱惠攝）

日前台幣暴力升值觸發台灣不動產的信心面，對此吳嘉隆說：「台幣升值已經結束了，這些恐慌性拋售、跳水式下跌，沒有持續，當然也沒有引發房地產市場的恐慌。」以房市來說，其實這些年來僅1996年台海危機有出現恐慌性拋售的情況，但也是幾年就回歸正常。

吳嘉隆更直言：「只要出現恐慌，有能力接，閉著眼睛也要接。」看來相當看好台灣股市、房市，不過中美關稅協議90天緩衝期，過了期限後是否迎來更大動盪，吳嘉隆說：「這一場經濟戰爭會一直打到中國崩潰為止，擺平了中國以後，美國準備再稱霸一百年！」

即便專家相當看好，臺中市建築經營協會理事長楊志鵬則是建議穩步穩打策略，他說：「美國總統川普自4月2日提出對等關稅後，對全球經濟市場帶來巨大衝擊，產業如何因應，將衝擊降低至最小、至關重要，針對營建業，也呼籲台灣政府應審慎評估形勢，包含央行需停止對建地貸款18個月限期開發要求，以及對已取得建照而未動工者給予3~5年的延長期。」

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