《流星花園》豪墅淪鬼屋　科技大老2.7億吃下重建

▲被網友列為全台10大鬼屋的汐止豪墅，拆除之後，創見資訊束家重蓋廠房。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

偶像劇《流星花園》、洗腦歌曲《念你》都在汐止一棟豪墅取景，過去由劉家昌持有，占地2000多坪，頗為氣派，但之後建物荒廢，還被列入全台10大鬼屋。經查，創見資訊束家10年前悄以2.7億元買下，並於2019年拆除，目前正在興建新廠房。

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過去汐止汐萬路三段有一棟豪墅，占地廣達2000多坪，最初由音樂製作人劉家昌持有，走白色歐風風格，內部富麗堂皇，曾借給火紅偶像劇《流星花園》當作拍攝地，當時言承旭飾演道明寺與杉菜接吻的豪宅就在這，另外劉子千發行歌曲《念你》MV也在這拍攝。

該豪墅除作為演藝拍攝使用，也是曾是政商名流聚集地，劉家昌在2000年總統大選期間，曾在此宴請連戰和連方瑀，之後捲入黨產風暴，人去樓空，開始荒廢。

而該豪墅荒廢後，還被網友票選為「全台10大鬼屋」之一，曾有探險過的網友形容，裡頭許多地方非常沉悶，就像空氣是有重量的，而該豪墅在最後一次現身新聞是2019年底，整棟拆除。

▲該豪宅荒廢相當長一段時間。（圖／翻攝自2009年Google Maps）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，現場已正重新興建，經查建照資料，起造人是「政全科技開發公司」，背後是記憶體模組大廠創見資訊（2451）束家。聯繫創見資訊，但在截稿前暫無回應。

該建物在2020年開工，本來預計15個月就會完工，但不知為何拖到現在，進一步發現該案還換過營造廠，目前興建進度看似已完成結構體，但距離完工可能還有一段時間，將興建4層建物，使用類組為C2作業廠房。

經查土地異動索引，欣和公司在1999年取得之後，於2014年賣給政全科技開發、萬情投資公司，實價登錄顯示，總價為2.7億元。而2019年再轉給政全科技開發取得完整所有權，而政全與萬情都屬束家的關係企業。

該建物位於汐萬路三段，景色相當不錯，可眺望另一頭山巒，距離知名景點拱北殿不遠，區域零星有一些住宅社區，像是伯爵山莊、瑞士山莊等等，另外汐萬路沿線也有不少工廠。

▲該豪墅鄰近「瑞士山莊」，而「瑞士山莊」也被網友稱之為鬼屋 。（圖／記者項瀚攝）

在地里長蘇明勇表示：「雖然過去這豪宅荒廢多年，但我就住在附近，根本沒有靈異現象，都是網友在亂講，而現正在重建，估計未來就是作為工廠使用，而非在地人所猜測的老人院。」

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