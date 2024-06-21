25歲男「有一塊3000萬地」　他一看微薄存款嘆：做到死也存不到

▲原PO有一塊3000萬的地，但存款只有17萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「3000萬離我好遠！」一名25歲男網友說，家人買一塊3000萬的地放他名下，而存款只有17萬的原PO，認為這兩個數字過於懸殊，甚至思索著「不是出生在這個家庭...是不是做到死都存不到？」更拿年薪70萬的上班族來算，3000萬得43年不吃不喝才存得到，引發全場熱議。

一名男網友在Dcard表示，家境算是小康，最近家人花3000萬買了一塊土地，且登記在原PO名下，「土地面積算蠻大，在蛋白區的邊界」，能買下這塊地，家裡都非常開心，但原PO卻直言無感，「目前25歲，看看自己的銀行存款目前也只有17萬...3000萬離我好遠。」

原PO直言，他對3000萬這個數字感到很陌生，因為他平時生活多依賴家庭，也鮮少出遊，只有要買私人用品才會用到自己的錢，同時原PO也思索著，若不是出生在這個家庭，需要存多久才能有3000萬，「是不是做到死都存不到？」

事實上，原PO家裡是做生意的，有僱用員工，推估年薪約47萬到52萬之間。對此，原PO說，撇除科技業或其他高薪工作，上班族若以年薪70萬來算，「不吃不喝也要存43年欸！」

底下網友熱議，「現在這年頭靠爸靠媽比較實在，自己工作猴年馬月可以買房買地」、「少數看到有錢人願意承認自己得自家庭的先天優勢，給讚」、「那你就好好孝順父母，他們不缺錢，只缺你的陪伴」、「對於沒什麼物慾的人來說，就算有1億也只覺得是數字差異而已」、「我家也差不多，有地有房，加一加可能超過5000萬，不過根本沒過什麼好日子，感覺跟一般人一樣，我們家甚至全家一起出國都沒有過」、「這是個投胎很重要的時代」。