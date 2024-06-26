台中購屋比率「女大於男」　多選擇大樓！

▲台中市女性購屋比率高於男性 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

台中市地政局今天公布數據顯示，中市女性購屋比率達51.24%，高於男性的48.76%，且基於安全考量，女性更傾向於選擇華廈和大樓。

台中市地政局長吳存金今天在市政會議中以「智慧地政真用心 便民服務最有感」為題專案報告。報告中指出，市府首創最適合台中市的住宅交易價格指數，將台中市29個行政區劃分為5個分群，就不同市場屬性、購買者社會經濟屬性等分析，以掌握市場趨勢與景氣變動。

台中市長盧秀燕在會中表示，近5年台中市土地登記案件總量達166萬餘筆，成長率達5.06%，更是6都之冠，雖然地政局員額數是6都倒數第2，但展現更高的服務效能。

吳存金表示，市府首創台中市住宅交易價格指數，依照不同地理區域的實價登錄交易價與數量資料，將台中市29個行政區劃分為5個分群進行分析，不同分群的消費者選擇、產品類型及市場型態會有所不同，例如第2群（北屯區與西屯區）中，市場價格及消費力較高，第3群（西區與南屯區）則是市場成長快速等。

台中市女性購屋比率大於男性，地政局表示，台中市女性購屋比率為51.24%，高於男性的48.76%，且女性購屋更傾向於選擇安全性較高的華廈和大樓，而男性則較偏好隱私性較高的透天厝。購屋年齡層則以30歲到40歲為最多。

地政局分析發現，台中市房地產本地自購占7成，其餘外縣市購屋者以彰化最多，其次為南投、新北。原因可能是中市是台灣的主要經濟中心之一，擁有眾多的工作機會和產業集群，特別是在製造業和服務業方面。另外，生活、交通、教育和醫療資源豐富等因素，則吸引本地居民在此購房。