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「金牛座」首創冷泉溫泉度假宅　總價355萬起輕鬆收藏海景雙泉

▲回家也有出國Fu！「金牛座」首創同時擁有冷泉與溫泉的雙泉度假行館，成為許多雙北客「第二個家」的置產首選。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／宜蘭報導

隨著房市需求改變，在家度假成為新風潮，民眾更加追求住宿環境、景觀及休閒設施等，也興起了「第二個家」的置產思維，好山好水的宜蘭，因而擄獲雙北客目光，近期又以蘇澳最受矚目。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好山好水的宜蘭一直被視為「大台北的後花園」。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

財經專家田大全指出，具備多種度假休閒條件的宜蘭，長久以來一直被視為「大台北的後花園」，冬天有溫泉、夏天有冷泉，再加上國道五號、台二線與台九線的便利交通，不論假日或平日，一年四季都是北部民眾嚮往的熱門觀光景點。除了天然資源，蘇澳的利澤龍德工業區，目前也有五百多家廠商進駐，基本面就有數千名員工的居住需；此外，未來還有廣達78公頃的慶安段自辦重劃區，在產業發展與房市前景上，都有著明確的發展目標。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲蘇澳距離台北信義商圈約50分鐘車程。

位於北宜花東海陸交通樞紐的蘇澳，未來也可能開通日本「與那國島」直航航班，將再帶來大量旅遊客源，有望提高蘇澳的國際知名度，進一步促進觀光服務業發展，也為當地房市增添更多想像空間。田大全也觀察到，隨著國旅的熱絡，蘇澳房市近來掀起一波休閒度假宅的熱潮，由於具有獨特的產品特色與房價優勢，市場接受度非常高，後續動向也值得關注。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲蘇澳擁有世界唯二的冷泉。

看好蘇澳的觀光資源，以及距離台北信義商圈50分鐘的交通優勢，青山機構便以此為起點，推出蘭陽星座計畫，第一期「牡羊座」主打冷泉度假宅，獲得市場熱烈迴響，迅速完銷。專案經理蕭學良指出，蘇澳擁有世界唯二的冷泉，建商因已通過冷泉開發許可，滿足現代人對休閒的需求，而銷售成功的關鍵則在於價格，相較於飯店住宿一晚動輒上萬元，「牡羊座」總價落在300-400萬、400-500萬之間，每月本金加利息不到一萬元，就能在「第二個家」享受同級設施，也不用被入住、退房時間綁住，使用上更具彈性。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼「金牛座」首創冷泉溫泉雙泉度假行館。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

挾著好口碑，第二期「金牛座」接棒登場，同樣買氣相當旺。近1400坪大基地，規劃地上14樓、地下2層，共252戶，因為鄰近太平洋，預計5樓以上超過9成戶別都能擁抱無敵海景、遠眺龜山島。社區更有全台首創同時擁有冷泉與溫泉的雙泉度假行館，吸引許多北北桃買家前來置產。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「金牛座」鄰近太平洋，坐擁無敵海景。（示意圖）

來自土城的已購客林小姐分享，她的娘家就在蘇澳，由於往返兩地的交通便利，常常回家陪爸媽，之所以選擇「金牛座」，她笑說，「在地人對冷泉無感，但多了溫泉就覺得很有價值」，而且雙泉會館裡還有個人湯屋、棋藝室、KTV室，中庭又有熱帶海灣泳池，以及交誼廳、健身房、自助洗衣、販賣機等設施，並採用飯店式管理，配置24小時管理員，收發包裹也方便，平日可以讓爸媽來享受，或是假日邀請親朋好友一起來度假。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼總價355萬起！輕鬆收藏海景雙泉宅。

▲建案金牛座(業配)，蘇澳冷泉、蘇澳火車站、情人灣▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

「金牛座」總價355萬起，輕鬆收藏海景雙泉宅，把住飯店的錢省下轉繳房貸，回家也有出國Fu！一年四季都能享受六星級休閒設施與飯店式管理，趁著宜蘭房價還處在親民階段，置產兼度假更具增值遠景。

關鍵字：宜蘭蘇澳度假宅房市觀光冷泉飯店溫泉青山機構金牛座牡羊座蘭陽星座計畫

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