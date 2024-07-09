「金牛座」首創冷泉溫泉度假宅　總價355萬起輕鬆收藏海景雙泉

▲回家也有出國Fu！「金牛座」首創同時擁有冷泉與溫泉的雙泉度假行館，成為許多雙北客「第二個家」的置產首選。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／宜蘭報導

隨著房市需求改變，在家度假成為新風潮，民眾更加追求住宿環境、景觀及休閒設施等，也興起了「第二個家」的置產思維，好山好水的宜蘭，因而擄獲雙北客目光，近期又以蘇澳最受矚目。

▲好山好水的宜蘭一直被視為「大台北的後花園」。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

財經專家田大全指出，具備多種度假休閒條件的宜蘭，長久以來一直被視為「大台北的後花園」，冬天有溫泉、夏天有冷泉，再加上國道五號、台二線與台九線的便利交通，不論假日或平日，一年四季都是北部民眾嚮往的熱門觀光景點。除了天然資源，蘇澳的利澤龍德工業區，目前也有五百多家廠商進駐，基本面就有數千名員工的居住需；此外，未來還有廣達78公頃的慶安段自辦重劃區，在產業發展與房市前景上，都有著明確的發展目標。

▲蘇澳距離台北信義商圈約50分鐘車程。

位於北宜花東海陸交通樞紐的蘇澳，未來也可能開通日本「與那國島」直航航班，將再帶來大量旅遊客源，有望提高蘇澳的國際知名度，進一步促進觀光服務業發展，也為當地房市增添更多想像空間。田大全也觀察到，隨著國旅的熱絡，蘇澳房市近來掀起一波休閒度假宅的熱潮，由於具有獨特的產品特色與房價優勢，市場接受度非常高，後續動向也值得關注。

▲蘇澳擁有世界唯二的冷泉。

看好蘇澳的觀光資源，以及距離台北信義商圈50分鐘的交通優勢，青山機構便以此為起點，推出蘭陽星座計畫，第一期「牡羊座」主打冷泉度假宅，獲得市場熱烈迴響，迅速完銷。專案經理蕭學良指出，蘇澳擁有世界唯二的冷泉，建商因已通過冷泉開發許可，滿足現代人對休閒的需求，而銷售成功的關鍵則在於價格，相較於飯店住宿一晚動輒上萬元，「牡羊座」總價落在300-400萬、400-500萬之間，每月本金加利息不到一萬元，就能在「第二個家」享受同級設施，也不用被入住、退房時間綁住，使用上更具彈性。

▲▼「金牛座」首創冷泉溫泉雙泉度假行館。

挾著好口碑，第二期「金牛座」接棒登場，同樣買氣相當旺。近1400坪大基地，規劃地上14樓、地下2層，共252戶，因為鄰近太平洋，預計5樓以上超過9成戶別都能擁抱無敵海景、遠眺龜山島。社區更有全台首創同時擁有冷泉與溫泉的雙泉度假行館，吸引許多北北桃買家前來置產。

▲「金牛座」鄰近太平洋，坐擁無敵海景。（示意圖）

來自土城的已購客林小姐分享，她的娘家就在蘇澳，由於往返兩地的交通便利，常常回家陪爸媽，之所以選擇「金牛座」，她笑說，「在地人對冷泉無感，但多了溫泉就覺得很有價值」，而且雙泉會館裡還有個人湯屋、棋藝室、KTV室，中庭又有熱帶海灣泳池，以及交誼廳、健身房、自助洗衣、販賣機等設施，並採用飯店式管理，配置24小時管理員，收發包裹也方便，平日可以讓爸媽來享受，或是假日邀請親朋好友一起來度假。

▲▼總價355萬起！輕鬆收藏海景雙泉宅。

「金牛座」總價355萬起，輕鬆收藏海景雙泉宅，把住飯店的錢省下轉繳房貸，回家也有出國Fu！一年四季都能享受六星級休閒設施與飯店式管理，趁著宜蘭房價還處在親民階段，置產兼度假更具增值遠景。