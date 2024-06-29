工業電扇「能取代冷氣？」　網點出2問題！台電給建議：省電更有感

▲隨著天氣越來越熱，許多人在家一定會開冷氣。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

工業電扇通常風力強，近日就有網友發文表示，如果家中買一台工業電扇，是不是能取代冷氣，藉此省電費？貼文曝光後，大票網友則點出工業風扇的2個缺點，認為不可行。

男網友在Dcard上，以「工業電扇能取代冷氣嗎」為標題發文表示，他日前在路邊攤吃飯時，即便氣溫32度，但因為店家有開工業風扇，所以他仍然覺得很涼。他認為，現在開冷氣實在很貴，因此就想知道，如果他買一台工業電扇回家，是否能取代冷氣，並省下一筆電費？

貼文曝光後，有網友點出問題，「可是熱風吹過來還是熱風啊」、「室內都熱空氣，吹也不會涼」、「沒辦法，熱風吹起來還是熱」、「吹出來還是熱風，沒料」、「如果你家都是熱風 ，這個吹起來，你只會更熱，不會涼」、「當然不能，工業扇吹出來都熱風」。

還有網友認為，「睡覺用這種電扇會吵死人吧」、「聲音真的超大，然後是熱風，之前住家裡沒有超過30度不讓吹冷氣，就是吹這個加上草蓆，現在搬出來買變頻冷氣加上一級省電的吹到早上起床」、「不會涼而且超吵」、「這很吵，而且一樣吹熱風，想省冷氣錢，全部換成變頻的」。

台電過去曾建議，省電最有感的方式，就是改用變頻冷氣，且「能源效率第1級+CSPF值高的機種」最省電。台電指出，當室內溫度達到傳統定頻冷氣設定的溫度時，壓縮機就會停止，當室內溫度上升則會再度運轉；變頻冷氣則改以較低頻運轉，透過減少開關壓縮機的次數來省電。

因此台電建議，若對冷氣需求低、開的時間不長，使用定頻冷氣或許就能符合需求；但如果需要長時間使用冷氣，「改用變頻冷氣省電很有感唷」。